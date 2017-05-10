10.05.2017 17:59:11
PKK'ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015'te Kobani'den Türkiye'ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri'de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen "Harun Piran" kod adlı Mustafa B, 2 Mayıs'ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
GÜNCELLEME - Hastane şantiyesinde yakalanan terörist
Kayseri'de gözaltına alınan, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu belirlenen kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİKayseri'de inşaatı süren hastanenin şantiyesine düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ortak operasyonunda hastane şantiyesinde yakalanan Mustafa Birim'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
PKK'ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015'te Kobani'den Türkiye'ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri'de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen "Harun Piran" kod adlı Mustafa B, 2 Mayıs'ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.