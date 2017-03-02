02.03.2017 18:24:45

GÜNCELLEME - FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı

Kayseri'de, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek için 15 Temmuz sonrası toplantı düzenledikleri iddia edilen 10 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine maddi yardım amaçlı bağ evinde bir araya gelerek toplantı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bağ evlerinde gizlice sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettikleri, özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak adına yardım topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Zanlılardan "oturma imamları" Hanifi Y. ve Muaz B. ile kentte esnaf olan Mehmet A, Altan A, Mahmut A, Mustafa A, Selçul A, İbrahim Ş, İhsan Y. ve Ali K, mahkemece tutuklandı, Hacı Ali D. ve Fuat G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.