05.05.2017 13:09:45

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamına' yönelik operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen, tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen, tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen imamlara yönelik operasyonunda Ereğli ilçesinde gözaltına alınan öğretmen Yaşar Gündüz'ün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Daha önce gözaltına alınan Gündüz'ün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu öğrenildi.



