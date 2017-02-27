27.02.2017 19:46:55
Yeşil beyazlı takımın kafilesine, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerde takım otobüsünü durdurarak yapılan saldırıya ilişkin çalışma yürüten Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Saldırı gecesinde gözaltına alınan 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
GÜNCELLEME - Bursaspor kafilesine yapılan saldırı
Bursaspor kafilesine yapılan saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİSpor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrasında dönüş yolunda Bursaspor kafilesine yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişi serbest bırakıldı.
Yeşil beyazlı takımın kafilesine, Osmangazi Köprüsü'nün Yalova tarafındaki gişelerde takım otobüsünü durdurarak yapılan saldırıya ilişkin çalışma yürüten Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Saldırı gecesinde gözaltına alınan 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.