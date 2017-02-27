27.02.2017 22:42:15

GÜNCELLEME - Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden aralarında eski Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı A.Y'nin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 Şubat'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında eski Uludağ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı A.Y'nin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "ByLock" kullandığı tespit edilen UÜ çalışanı 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bu şüphelilere ait bir adreste yapılan aramada, FETÖ/PDY soruşturmasından aranan kişi de örgütün parası olarak değerlendirilen 38 bin dolar ve bir miktar Türk lirasıyla yakalanmıştı. Şüphelilerin, örgüt elebaşının verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bu bankaya para yatırdıkları da belirlenmişti.



