27.02.2017 23:58:35

GÜNCELLEME- Bartın merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında, 1'i emniyet müdürü 6'ı akademisyen 7 kişi tutuklandıALİ SÜREÇ EKLENDİ

Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında emniyet müdürü ve akademisyenlerin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Bartın merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce ihraç edilenlerin de bulunduğu 1'i emniyet müdürü, 6'sı akademisyen 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye getirilen zanlılar S.D, E.E, O.E, M.G, A.G, S.S. ve İ.S.S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bartın merkezli, İstanbul ve Ankara'da 24 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 1'i ihraç edilen emniyet müdürü ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin bulunduğu 6'sı akademisyen 7 kişi, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



