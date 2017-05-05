05.05.2017 22:19:15

GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

Kırşehir'de 'Mahrem imam' oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve "Mahrem imam" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ö.Ç, C.Ç, T.A. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırşehir adliyesine getirilen Ö.Ç, C.Ç, T.A. ve M.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Eş ve çocukları adına Bank Asya'da hesap açmışlar

FETÖ'nün "Mahrem imamları" arasında oldukları iddia edilen şüphelilerin, Kırşehir'in yanı sıra Ankara ve Kayseri'deki bazı bölgelerin de sorumluları oldukları, kod isim kullandıkları, gruplara ayrılan polis memuru, amir ve müdürlere "imamlık" yaptıkları ileri sürüldü.

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ifade edilen şüphelilerin, eş ve çocukları adına Bank Asya'da hesap açtıkları, toplanan "himmet" paralarını bu hesaplar üzerinden yönettikleri belirtildi.