02.05.2017 22:11:55

GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

Yozgat'ta gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonda Yozgat'ta gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplernce gözaltına alınan İ.A, M.B, Ş.Ö, O.K, A.Ö, G.Ö, M.K. ve T.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, Ş.Ö, M.K, İ.A, M.B. tutuklandı. O.K, T.U ve G.Ö. etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Yozgat'ta 8 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan öğretmen olan ve daha önce kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edilen T.U'nun örgütün "bölge abisi" olduğu iddia edilmişti.