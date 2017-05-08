08.05.2017 23:41:14

GÜNCELLEME - Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

Örgütün 'mahrem imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı ADLİYE SONUCU EKLENDİ

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 10'u haklarındaki soruşturmanın yürütüldüğü diğer illere gönderildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 10'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 20 şüpheliden 15'inin FETÖ/PDY'nin kentteki gruplarını yöneten kişiler olduğu öğrenildi.

Tamamı öğretmen olan şüphelilerin, kentteki örgütsel organizasyonları yaptığı ve altlarında yaklaşık 100 sohbet imamının bulunduğu ileri sürüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Adana'da 57 kişinin örgütün "mahrem imamı" olduğunun belirlendiği, bunlardan 20'sinin daha önceki operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.



