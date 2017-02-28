GÜNCELLEME - Adana'da okulda 'yemek kavgası': 4 öğrenci yaralı
Bir lisede kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, okul dışından yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı- Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİAdana'da bir lisede, dışarıdan yemek sipariş eden 4 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kantin işletmecisinin yanında çalışan yeğeni, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören öğrenciler A.A. (17), A.Ö. (17), M.A. (18) ve B.B. (18) okul dışından yiyecek siparişi verdi.
Siparişlerin okula getirilmesi üzerine kantin işletmecisi Necati O.'nun yanında çalışan yeğeni O.O. (17), dört öğrenciyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, kantinden aldığı bıçakla öğrencileri çeşitli yerlerinden yaraladığı iddia edilen O.O, polis tarafından gözaltına alındı.
Yaralı öğrenciler ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, polis ekipleri, güvenlik amacıyla olayın yaşandığı okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.O, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.