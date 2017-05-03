04.05.2017 00:03:42

GÜNCELLEME 2 - Adana'da bir evde 6 ceset bulundu

Seyhan ilçesinde bir evde silahla vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu- Kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, silahla vurularak öldürülenler arasında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da yer aldığı belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde, aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da yer aldığı silahla vurulmuş 6 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir evden silah sesi geldiği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde 64014 Sokak'taki adrese gitti.

Söz konusu evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alındı. Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak, eve girildi.

Polis ekipleri, 6 kişinin cesedini buldu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.



Güvenlik güçleri yaptıkları incelemede cesetlerin emekli vali İsmet Metin, eşi Nurşen ile kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğunu belirledi.

- Olayın kız isteme tartışmasından çıktığı iddiası

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında, emekli vali Metin'in ailesiyle, eşinin yeğeni olan Dener'in Adana'daki evine geldiğini tespit etti.

Ekipler, anne ve babası bir süre önce vefat eden Dener'in, 6 yıldır görüştüğü Z.H.K. ile evlenmek istediği, kız isteme konusunu konuşmak için evine davet ettiği akrabalarıyla da buna karşı çıkmaları nedeniyle tartıştığı bilgisine ulaştı.

Çıkan tartışmada Denizhan Dener'in tabancayla akrabalarını öldürdüğü, ardından Hatay'da yaşayan kız arkadaşını arayarak, "Gel hepsini öldürdüm" dediği ve 155 Polis İmdat hattına durumu bildirdiği daha sonra da intihar ettiği ileri sürüldü.