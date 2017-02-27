27.02.2017 17:23:31

Gümüşlük Forumu'ndan Başkan Kocadon'a ziyaret

Gümüşlük gönüllüleri tarafından oluşturulan Gümüşlük Forumu, Gümüşlük'e kazandırılacak olan yeni kültür ve sanat merkezi projesine verdiği desteklerden ötürü Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.

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Gümüşlük gönüllüleri tarafından oluşturulan Gümüşlük Forumu, Gümüşlük'e kazandırılacak olan yeni kültür ve sanat merkezi projesine verdiği desteklerden ötürü Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.Gümüşlük Forumu sözcüsü Doğan Ünal ile Gümüşlük Forumu katılımcıları, ziyarette Gümüşlük'te kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabilmesi için Gümüşlük Forumu'nun talebine istinaden Bodrum Belediyesi tarafından tahsis edilen binanın yakın zamanda faaliyete geçebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.Sözcü Ünal, kurulacak merkez ile Gümüşlük'te 12 boyunca kültürel, sosyal, sanatsal ve eğitici yönden çok sayıda etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Yeşil Çam'dan ve kült filmlerden oluşan açık hava sineması tadında filmi gösterimleri, içinde oyuncakların bulunduğu bir çocuk müzesi ve çocuklar için yaratıcı drama çalışmaları vb. gibi pek çok aktivite planladıklarını ayrıca İngilizce ve Almanca kursları ile yabancılar için Türkçe kurslarına da yer verileceğini belirtti.Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum'un dört mevsim canlılığını koruyabilmesi için Bodrum Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte birçok çalışma yaptıklarını, elinden geldiğince de güzel projelere destek olmaya çalıştığını belirtti. Duyarlılıkları ve gönülden çalışmaları için de Gümüşlük Forumu'na teşekkür etti.