31.12.2016 14:05:31

Gümüşhanelilerden Başkan Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Uğur Yücel ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, "Derneğin amacı, tarihimizin derinliklerinden gelerek özümüzü oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, kuşaklar arasında köprü kurmak. Değerlerimizi tanıtmak ve yaymak adına ilgili kuruluşlarla iş birliğine geçerek sosyo-kültürel donanım anlamında etkinliklerde bulunmak. Eskişehir'de yaşayan Gümüşhanelilerin birinci kuşağın doğduğu topraklardan, ikinci ve üçüncü kuşakların ise babalarının ve dedelerinin doğduğu topraklardan bin kilometreden daha uzakta her gün gönüllerinde taşıdıkları memleket sevdasıyla buradaki hayatın bir parçası olduklarını gündemde tutmaktır" dedi.Başkan Kurt ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kurt, sivil toplum örgütlerinin, vakıfların ve derneklerin önemine değinerek, örgütlü toplumun her zaman yarar getirdiğini söyledi. Özellikle hemşehri derneklerinin insanları bir arada tuttuğunu ifade eden Başkan Kurt, dernek çalışmalarında Yücel'e ve dernek üyelerine başarılar diledi.