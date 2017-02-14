14.02.2017 09:43:59

Gümüşhanelilerden Başkan Duruay'a teşekkür plaketi

Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, '2017 Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde verdikleri destekten dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür plaketi takdim etti.

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Ankara Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Hamdi Arslan, '2017 Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde verdikleri destekten dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür plaketi takdim etti.GÜDEF Başkanı Arslan ile Başkan Yardımcıları Ramazan Kablan ve Ayhan Şahin, Başkan Duruay'ı makamında ziyaret etti. Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, Gümüşhane Günleri'nde, Ankaralılara ve Ankara'da yaşayan Gümüşhanelilere güzel bir hizmet sunulduğunu söyledi."Gölbaşı Belediyemiz mikro milliyetçilik yapmıyor"Gümüşhane'nin, coğrafi ve doğal güzelliklerinin sergilenmesi noktasında tanıtım günlerinin önemine değinerek, Başkan Duruay'ın da desteğini esirgemediğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:"Belediye bizlere yuvamız gibi kapılarını açıyor. Gölbaşı Belediyesi ayrım yapmadan ilçede yaşayanlar için çok büyük hizmetler yapıyor. Gölbaşı Belediyemiz mikro milliyetçilik yapmıyor ve ilçede yaşayan bütün insanlara hizmet götürüyor. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.""Gölbaşı'nın çehresi değişiyor"Arslan, ilçe halkının, belediye çalışmaları ve Başkan Duruay'ın halka karşı tutumundan memnun olduğuna vurgu yaparak, "Gölbaşı'nın çehresinin değişmesi bizi mutlu ediyor. Son zamanlarda Gölbaşı nüfus alıyor, bunu görüyoruz. Bu da başkanımızın ve belediyemizin çalışmalarının ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor" dedi.Konuşmaların ardından Arslan, Başkan Duruay'a katkılarının anısına teşekkür plaketi verdi.