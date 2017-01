Gümüşhane'ye tersine göç başlayacak

31.01.2017 17:48:28

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, madencilik sektöründeki yatırımlar ve cazibe merkezleri programı kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlanacağını belirterek Gümüşhane'ye tersine göçün başlayacağını söyledi.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, madencilik sektöründeki yatırımlar ve cazibe merkezleri programı kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlanacağını belirterek Gümüşhane'ye tersine göçün başlayacağını söyledi.Gümüşhane'de 2017 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Okay Memiş'in başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İŞKUR Gümüşhane İl Müdür Vekili Hasan Güler, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kurumların müdür ve yetkilileri katıldı."Gümüşhane OSB'de TSK alımı garantili projelerden birisi hayata geçirilecek"Toplantıda yaptığı konuşmada 12 yıl boyunca Gümüşhane İŞKUR İl Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra geçtiğimiz ay Kastamonu'ya tayini çıkan Dilek Şehnaz Aşıcı'ya hizmetleri için teşekkür eden Vali Memiş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la yaptıkları görüşme neticesinde Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesinde TSK'nın kamu alım garantili projelerinden birisinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.Vali Memiş, "Gümüşhane'nin kalkınmadaki üç önemli sacayağı olan turizm, madencilik ile tarım ve hayvancılık sektörlerinde iş gücü ve nitelikli iş gücü çok önemli. Nisan ayında 5 yıldızlı otelimiz faaliyete başlıyor. Süleymaniye'de kış turizmine yönelik olarak çalışmalarımıza da başladık" dedi.Gümüşhane nüfusunun önemli bir kısmının göç ettiğini ifade eden Vali Memiş, "Gümüşhane eğitimli ve varlıklı nüfusunu dışarıya göndermiş. Bu bizim en önemli avantajımız. Türkiye'de iki meskenli yaşam başladı. Coğrafya çok güzel bir coğrafya, memleket çok güzel bir memleket ve bir de sıla-i rahim kültürümüz var. 320 köyümüz var ve her köye 10'ar bina yapılsa 3200 konut yapar. Bunun esnafa, istihdama ve işgücüne katkısı çok büyük olur" diye konuştu."Bizler işçinin parasını ödeme güçlüğü çeken esnafı hissedemezsek bu işi yapamayız"Devlet memurlarının ay sonunu aldıkları maaşla getirdiklerine dikkat çeken Vali Memiş, "Bizler işçinin parasını ödeme güçlüğü çeken esnafı hissedemezsek bu işi yapamayız. Siftah yapmadan dükkanını kapatan esnafın yaşadığı moral bozukluğunu kurum müdürleri hissedemiyorsa, ben Vali olarak hissedemiyorsam burada bir sorun var demektir. Bu nedenle üretim yapacak olan girişimcilere yardımcı olacağız. Mevzuatı vatandaşımızın lehine uygulayacağız. Tabii ki bunu yaparken de haram lokma yemeyeceğiz ve devlet malını peşkeş çekmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Toplantıda yaptığı sunumda 2016 yılı içerisinde işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla yapılan 13 adet meslek edindirme ve geliştirme eğitimine 203 kişinin katıldığını ve 2017 yılındaki hedeflerinin 325 kişiye eğitim vermek olduğunu belirten İŞKUR Gümüşhane İl Müdür Vekili Hasan Güler, 2016 yılında 5 adet girişimcilik eğitim düzenlendiğini ve 122 kişinin eğitimi bitirerek belge almaya hak kazandığını söyledi.