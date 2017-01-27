27.01.2017 10:19:08

Gümüşhane'deki devlet hastanelerinde 2016 yılında 655 bin 885 hasta muayene edildi

Gümüşhane'deki devlet hastanelerinde 2016 yılında 655 bin 885 hastanın muayene olduğu, 9 bin 772 hastanın ise ameliyat olduğu bildirildi.

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Gümüşhane'deki devlet hastanelerinde 2016 yılında 655 bin 885 hastanın muayene olduğu, 9 bin 772 hastanın ise ameliyat olduğu bildirildi.Gümüşhane Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Özgür Çelebi, en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçladıklarını söyledi. Çelebi, Gümüşhane'de devlet hastanelerinde 624 aktif personelin bulunduğunu ifade ederek, "2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri kapsamında tüm devlet hastanelerinde 655 bin 885 hasta muayene yapılmış olup 460 bin 913 hasta poliklinik muayenesi, 194 bin 972 hasta acil muayenesidir. Bu hastaların 16 bin 983'ü yatarak tedavi edilmiş geri kalan hastalar ayaktan tedavi hizmeti almıştır. Büyük ve orta cerrahi girişimler 2 bin 723 adet olup toplamda 9 bin 772 hasta ameliyatı yapılmıştır. Toplamda 624 aktif personelin 64'ü uzman hekim, 33'ü pratisyen hekim ve diğer yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır. Toplum ruh sağlığı merkezi kayıtlı hasta sayısı erkek 263 hasta, bayan 152 hasta, toplam 415 hasta olup, şimdiye dek gezici ekiplerimizle 141 TRSM hastası ziyaret edilmiştir. Evde sağlık hizmetlerinde kayıtlı 886 hasta bulunmaktadır ve bu hastalarımıza halk sağlığı müdürlüğümüzün koordinasyonunda, hastanelerimizde konsültasyon ve uzman hekim muayene hizmeti verilmiştir. Palyatif bakım hizmetleri kapsamında, Kelkit Devlet Hastanemizde 5 yataklık ve Şiran Devlet Hastanemizde 5 yataklık palyatif bakım merkezleri açılmış ve 2016 yılında 104 hasta bu merkezlere yatırılarak sağlık hizmeti verilmiştir. Kürtün diyaliz ünitemizde 17 hastaya 570 seans diyaliz verilmiştir" dedi.Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl içerisinde 401 bin 376 hastanın muayenesinin yapıldığını kaydeden Çelebi, "Bu hastaların 108 bin 812'si acil, 292 bin 564'ü poliklinik muayenelerinden oluşmaktadır. Toplam 11 bin 145 hasta yatırılarak tedavi edilmiştir. Hastanemizde yapılan 6 bin 157 ameliyattan bin 699'u büyük ve orta ameliyatlardır; A grubu 64 ameliyat, B grubu 460 ameliyat, C gurubu bin 175 ameliyat yapılmıştır. Evde sağlık hizmetleri bünyesinde 611 hastaya ulaşılmış olup bu hastalarımıza uzman hekim konsültasyon, poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Aktif olarak 44 uzman hekim, 11 pratisyen hekim ve diğer sağlık personeli ile hizmet sunmaktadır. Diyaliz hizmetleri kapsamında 40 hastaya 4 bin 686 diyaliz seansı yapılmıştır" şeklinde konuştu."Kelkit İlçe Devlet Hastanesi'nde daha iyi hizmet için yeni birimler açıldı"Kelkit İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde daha iyi hizmet için dahiliye, genel cerrahi polikliniği ve FTR Merkezi ile kolonoskopi-bronkoskopi birimi açıldığını vurgulayan Çelebi, "18 uzman 12 pratisyen hekim, 5 diş hekimi ve diğer sağlık personeliyle hizmet vermektedir. KDH'de 2016 yılı içerisinde 194 bin 331 hasta muayenesi yapılmış olup, bu hastaların 120 bin 147'si poliklinik, 57 bin 438'i acil, 16 bin 746'sı diş muayeneleridir. Yatan hasta sayısı 5 bin 281 olup, palyatif bakım biriminde 10 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir. Yapılan toplam ameliyat sayısı 3 bin 141 olup bu ameliyatlardan bin 79 büyük ve orta ameliyatlardır. A grubu 21 ameliyat, B grubu 318 ameliyat, C grubu 659 ameliyat yapılmıştır. Evde sağlık hizmetlerinde 275 hastaya ulaşılmış olup bu hastalarımıza uzman hekim konsültasyon, poliklinik ve yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Diyaliz hizmetleri kapsamında 63 hastaya 3 bin 870 seans diyaliz hizmeti verilmiştir" diye konuştu.Şiran İlçe Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz biriminde 43 hastaya bin 875 seans hizmeti verildiğini söyleyen Çelebi, "2016 yılı içerisinde 60 bin 178 hasta muayenesi yapılmış olup bu hastaların 21 bin 395'i poliklinik, 29 bin 349'u acil, 9 bin 434'ü ise diş muayenesidir. Yatırılarak tedavi edilen hasta sayısı 577'dir. Yapılan cerrahi işlem sayısı 424 ve palyatif bakım hizmetleri bünyesinde 94 hastaya yatırılarak sağlık hizmeti verilmiştir. 2 uzman hekim 11 pratisyen hekim ve 3 diş hekimi ve diğer sağlık personeliyle hizmet sunmaktadır. Diyaliz birimi 43 hastaya bin 875 seans diyaliz hizmeti vermiştir" ifadelerini kullandı."Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 67 bin 907 hasta muayene oldu"Şehit Ebe Kevser Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı Köse, Kürtün ve Torul polikliniklerinde 67 bin 907 hastanın muayene olduğunu belirten Çelebi, şunları söyledi:"2'si uzman olmak üzere toplamda 28 diş hekimiyle ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir. Ağız diş sağlığı hizmetleri kapsamında 96 bin 588 poliklinik sayısıyla 67 bin 907 hasta muayene edilmiştir. Bu hastalarımıza 17 bin 24 diş çekimi, 9 bin 267 kök kanal tedavi yapılmış, 11 bin 277'i sabit, 2 bin 365 ise hareketli olmak üzere toplamda 13 bin 642 diş protezi yapılmıştır. Aynı zamanda ağız diş sağlığı merkezimizde diş implant uygulaması başlamış olup 2016 yılı itibarı ile 23 hastaya 63 adet diş implantı yapılarak tedavileri gerçekleştirilmiştir. Bu tedavi sürecinde 23 bin 588 dental görüntüleme hizmeti verilmiştir. Evde sağlık hizmetleri ile 70 hastaya ulaşılmıştır. Ayrıca ceza infaz kurumuna da haftada bir gün diş hekimi gönderilerek ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Koruyucu önleyici ağız diş sağlığı hizmetleri kapsamında halk sağlığı ile ortak çalışılarak ilk okul 1. ve 2. sınıflar ile ana okullarına diş fırçalama eğitimi verilerek, bin 200 öğrencimize diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı. Ayrıca 180 çocuk hastamıza florid ve vernik uygulaması yapıldı."