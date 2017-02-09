09.02.2017 20:18:53

Gümüşhane'de sağlık yöneticilerine iletişim ve diksiyon eğitimi

Gümüşhane'de Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan yöneticilere iletişim ve diksiyon eğitimi verildi.

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Gümüşhane'de Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan yöneticilere iletişim ve diksiyon eğitimi verildi.Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesi tarafından organize edilen eğitim Belediye Başkanlığı binasının 5. katında bulunan salonda yapılırken, eğitimleri Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve Öğretim Görevlisi Serhat Semercioğlu verdi. Programın açılışında konuşan Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz, sendika olarak yaptıkları anket ve araştırmalarda çalışanların eğitim, gezi ve spor alanlarında talepleri olduğunu belirterek, bu amaçla üyelerin beklentilerini daha iyi cevaplayabilmek adına Proje ve Eğitim Birimi kurduklarını söyledi. Bu bağlamda ilk etkinliklerini en fazla talep edilen güzel konuşma ve etkili iletişim teknikleri üzerine gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti.Beden dili ve ikna yöntemleri konusunda bir sunum yapan Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç, "İletişim güç gösterisi değil, uzlaşı aracıdır. İletişimde samimiyet ve dürüst olmak kadar etkili bir silah yoktur" dedi.Öğretim Görevlisi Serhat Semercioğlu ise güzel konuşma ve diksiyon konusunu yine sunum eşliğinde anlattı. Semercioğlu, Türkçe'nin yazıldığı gibi okunmayan bir dil olduğuna vurgu yaptı.Programın ardından katılımcılara sertifika verildi. Yrd. Doç. Dr. Taşkın Kılıç, etkili iletişim konularında bilgiler paylaştıklarını belirterek, "Günlük hayatımızda iş arkadaşlarımızla kurduğumuz diyaloglarda ikna tekniklerini nasıl kullanabiliriz, beden dilimizi nasıl etkili kullanabiliriz konularını aktardım. Amacımız özellikle Sağlık-Sen'e bağlı üyeleri ve onların bileşenlerini beşeri sermaye olarak daha iyi noktalara getirmek. Yaptığımız bütün işlerde etkili iletişim kurarak mutlu, huzurlu, başarılı bir hayat sürmektir. Bugün başlangıç yaptık yöneticilerle. Üniversite ve sendika detaylarda mutabık kalırsa bu eğitim yaklaşık 3 ay sürecek. Motivasyon, stresle başa çıkma, sağlık hukuku gibi eğitimler verilecek. Değişik hocalarımızdan da istifade ederek güzel ve faydalı eğitimler planlıyoruz" dedi.Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ağar, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Özgür Çelebi, kurumların yöneticileri, Sağlık-Sen Şube Başkanı Yunus Yılmaz ve sendika yöneticileri katıldı.