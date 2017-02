22.02.2017 14:31:14

Gümüşhane'de istinat duvarının çökmesine hukuki inceleme

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, dün akşam Oltanbey Mahallesi Aydınlıkevler Sitesi'nde meydana gelen göçüğün ardından hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, dün akşam Oltanbey Mahallesi Aydınlıkevler Sitesi'nde meydana gelen göçüğün ardından hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.Vali Okay Memiş, beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, teknik personel ve Gümüşhane Üniversitesi'nden akademisyenlerle olayın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.Evlerin arkasındaki istinat duvarının dün akşam saatlerinde çökmesi sonucu 4 dairenin kullanılamaz hale geldiği ve 60 dairenin boşaltıldığı alanda felaketin izlerini gündüz gözüyle yerinde gören Vali Memiş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu."İstinat duvarı mevzuata uygun yapılmamış"Olayın istinat duvarlarının çökmesi neticesinde meydana geldiğini kaydeden Vali Memiş, "Çok şükür ölümlü veya yaralamalı bir vakamız yok. Teknik olarak herhangi bir projesi olmadan yapılmış olan ihata duvarının, imar mevzuatına uygun bir şekilde yapılmamasından kaynaklı bir çökme söz konusu. Biz bütün bu yapılaşmalarımızı, imar ile ilgili iş ve işlemlerimizi imar mevzuatının bütün gereklerine riayet ederek yapmamız gerekiyor. Bu da bunun en büyük göstergesi" dedi.Olay meydana gelir gelmez hemen bir kriz masası oluşturduklarını ifade eden Vali Memiş, "Biz akşam hemen bir kriz masası oluşturduk ve vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye ettik. 60 konuttan, 223 vatandaşımızın bir kısmını otellere bir kısmını akrabalarının yanına tahliye ettik. AFAD'dan bu vatandaşlarımızın her türlü barınma ve iaşe giderlerini de karşılayacağız. Her ne kadar afet kapsamında olmasa da devlet bu tür durumlarda vatandaşına her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı. Biz onun için burada yaşayan vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlayacağız. Her türlü iaşelerini karşılayacağız" diye konuştu."Konu Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi"İşin hukuki boyutunun olduğuna ve olayın Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiğine dikkat çeken Vali Memiş, "Sorumluluk altında olan kişilerle ilgilide gerekli işlemler yapılacak. İster belediye yetkilileri açısından olsun, ister kooperatif yetkilileri, ister müttehit firma ile ilgili. Bu hukukun karar vereceği bir hadise. Sevindirici olan herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Maddi kayıpları karşılarız biz bir şekilde. Devlet olarak her türlü kolaylığı sağlarız" ifadelerini kullandı.Risk altında olan bölgenin istinat duvarlarını belki de tamamen ortadan kaldırılarak mevzuata, tekniğe uygun bir şekilde yeniden yapılması yolunda çalışma yapmayı planladıklarını ifade eden Vali Memiş, ayrıca Belediye'nin belediye sınırları içerisinde riskli alanlarla ilgili yeniden özel bir çalışma yapacağını belirterek, "Bazen bir tecrübe bir nasihatten iyidir derler. Bu da bundan sonraki imar düzenlemeleri ve yapılaşma için çok önemli" dedi."Bir an evvel konutlarına geçmesini sağlayacağız"Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarının altını çizen Vali Memiş, şöyle devam etti:"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok seri bir şekilde hareket ettik. İnşallah çok seri bir şekilde teknik olarak hemen buranın ihata duvarları ile ilgili yapılması gereken tedbirleri alıp vatandaşlarında bir an evvel konutlarına geçmesini sağlayacağız. Bu süre 1-2 ayı bulabilir. İlk edindiğimiz bilgilere göre binaların yapımı ile ilgili herhangi bir teknik sorun yok, binaların oturum alanında. Zaten kayalık bir bölge burası. İhata duvarlarının yapılışından ve diğer şeylerden kaynaklı bir sorun var. Onları da halledeceğiz. Umarım bundan sonra bu tür kazalarla, belalarla karşılaşmayız. Buradaki bütün oturanlara geçmiş olsun diyorum. Üniversiteden hocalarımız, teknik personelimizle komisyonlarımız çalışmalarına başladı.""Devlet afet sırasında cimri davranmaz"Şu anda hasarlı daire sayısının 4 olarak gözüktüğünü ancak tespit çalışmasına yeni başlanıldığını kaydeden Vali Memiş, "Eğer hasarlı olduğu değerlendirilen bir yer varsa onu da tespit ederiz. Bu konuda biz vatandaşımızı yalnız bırakmayız. Vatandaş yalnız bırakılmaz. Devlet afet sırasında cimri davranmaz. Devlet afette bonkör davranır. Devlet ihalesinde, kamu harcamaların da, her türlü harcamada cimri davranır ama afette cimri davranmaz. Onun için vatandaşlarınız müsterih olsun. Amacımız vatandaşların bir an evvel evlerine dönmelerini sağlamak. Bunun için çok çabuk hareket edeceğiz. Ancak risk devam ediyor. Burada bir çalışma da yapılması gerekiyor. Biz vatandaşları mağdur etmeyiz. 1-2 ay diyorum ama umarım daha kısa sürede konutlarına geçmelerini temin ederiz" şeklinde konuştu.Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de alana 2009 yılında ruhsat, 2016 yılında da yapı kullanma izin belgesi verildiğini hatırlatarak, "Belediye olarak konutların ruhsatını veriyoruz. Konutların arka tarafında yapılan istinat duvarı ile ilgili herhangi bir ruhsatımız yok" dedi.İstinat duvarının parselin içerisinde olduğunu belirten Çimen, "Sorumluluk tamamıyla konutları yapan kooperatif veya konut sahiplerinindir. Konu ile ilgili olarak geçen yıl Ağustos ayından başlayan yazışmalarımız var. Konut sahipleri buradaki durumu bize bildirdiler. Buraya bizzat kendim de geldim. Kendi ekibimizle incelemede bulunduk. Bu sıkıntıların yaşanacağı belliydi" şeklinde konuştu.Aydınlıkevler Sitesi'nde yaşanan sıkıntı ile ilgili bir mahkeme sürecinin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Çimen, "Bu süreci de takip ediyoruz. Ancak burada bir afet yaşandı. Bu konutlarda kalan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecek. Burada yaşanan heyelan bizim için ayrıca bir nasihat oldu. Kamunun yaptığı binalarda istinat ve peyzaj projelerini gerekli kıldık. Bundan sonraki süreçte de istinat duvarlarının projesini isteyeceğiz. Projesini tamamladıktan sonra gerekli ruhsatları vereceğiz. Bu güne kadar Gümüşhane'de herhangi bir istinat duvarı projesi uygulanmadı" diye konuştu.Gümüşhane'nin merkeze bağlı Oltanbey Mahallesinde bulunan Aydınlıkevler Konutlarında dün akşam saat 20.30 sıralarında A Blok'un arkasında bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle binaların arkasına çökmüş ve 4 dairede hasara neden olmuştu.