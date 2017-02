18.02.2017 18:14:05

Gümüşhane'de istihdam seferberliği toplantısı düzenlendi

Gümüşhane'de 'Çalışma hayatı ve istihdam seferberliği ile ilgili sorunlar ve değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane'de 'Çalışma hayatı ve istihdam seferberliği ile ilgili sorunlar ve değerlendirme' toplantısı düzenlendi.Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Orhan Koç, İŞKUR Strateji Daire Başkanı Fazlı Küçük, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Daire Başkanı Yavuz Sultan Selim Eker, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban ve işadamları katıldı."Küçük şehirlerin başarıları büyük etki oluşturacak"Toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, kamu kaynaklarının bir kuruşunun bile boşa harcamadan adil ve dürüst bir yönetim anlayışı ile hizmet sunduklarını, Gümüşhane'nin küçük bir şehir olduğunu fakat yapılan güzel işlerin büyük etkileri olacağını söyledi.Gümüşhane'nin Cazibe merkezleri programında yer alan 23 il içerisinde en avantajlı yatırım imkanlarına sahip il olduğunu vurgulayan Vali Okay Memiş, "Gümüşhane'ye yapılan bu yatırımlar ile Gümüşhane ulaşım ve diğer imkanlar bakımından önemli bir seviyeye çıkıyor. İnşallah şehrimizde yapılan özel yatırımlarla da şehrimiz ayrı bir vizyona kavuşmuş oluyor. Gümüşhane'nin gelişmesi için özel teşebbüs tarafından yapılan her güzel yatırımı ben devlet tarafından bu şehre yapılmış yatırım gözüyle bir görür ve öyle yaklaşırım. Şehrimizi daha güzel ve yaşanılır kılmak için hep birlikte çalışmalı ve birlikte koşmalıyız. Gümüşhaneli yatırımcılarımızda bu istihdam yarışında üzerine düşeni yapacaktır. Küçük şehirlerin göstermiş oldukları başarılar büyük etki oluşturur. Bunu asla unutmamalıyız" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ise geçmişte vatandaşından sürekli talep eden bir devlet yerine bugün "Proje üret, üretim yap sana destek vereyim, kaynak oluşturayım" diye vatandaşın ayağına giden bir devletin var olduğunu, iş adamının ayağına giden bir devlet yönetimi anlayışının var olduğunu söyledi.Bakanlık üst düzey yetkililerinin tüm Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte Türkiye genelinde bu istihdam kampanyasını başlattığını belirten Yıldırımhan, "7 haftadır 12 ayrı ekip halinde Türkiye'nin tüm illerine gidiyoruz. Bu hafta itibariyle 72 ili tamamlamış olacağız. Burada amacımız bir taraftan bizim sahada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temsilcileri olan İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinin çalışmalarını yerinden görmek, diğeri de iş dünyası ile bir araya gelerek geleceğe ilişkin hem illerimizde hem de ülke genelinde neler yapılabileceğini karşılıklı istişare etmek ve bizim kurum olarak, bakanlık olarak iş dünyasına yönelteceğimiz teşvikleri paylaşmak" diye konuştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını hatırlatan Yıldırımhan, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat bu işin önüne geçerek bütün iş dünyasının yöneticilerini talimatlandırdı. Seferberliğin kavram olarak kolay ilan edilebilecek bir kavram değil. Olağanüstü şartlarda ortaya çıkan bir kavram. Son TÜİK verilerine göre işsizlik rakamlarında tırmanma görüyoruz. İşsizlikle sadece biz değil, gelişmiş ülkelerde bu sorunla uğraşıyor. Bizim bulunduğumuz coğrafya itibariyle farklı sıkıntılarımız ve zorluklarımız var. Yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye üzerinde çok ciddi operasyon yapılmış. Gezi olayları ile başlatılan daha sonra 17-25 Aralık, Kobani olayları ve en son 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin bir zincirin halkaları gibi aynı merkezler tarafından idare edildiği hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte ekonomik olarak Türkiye'ye hiza vermek isteyenler Türk ekonomisi üzerinde kurla çok ciddi bir baskı oluşturmaya çalıştılar. Bundan vazgeçmişte değiller."Son yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de gençlerin yüzde 24'ünün ne okuduğunu, nede gösterilen işte çalıştığının ortaya çıktığını dile getiren Yıldırımhan, "İşsizlikle mücadele edeceğiz ama bu mücadeleyi yaparken bir yandan da iş dünyasının talep ettiği eleman açığını gidermemiz lazım. İşbaşı eğitim programları ile şuana kadar on binlerce vatandaşın hem yetişmesine hem de kalıcı istihdamına yönelmesine vesile oldu. Meslek edindirme ve girişimcilik kursları çok önemli" diye konuştu."Yeni yatırımlar aynı zamanda istidamı da artıracak"Konuşmasında Gümüşhane'ye yapılacak her yeni yatırımın aynı zamanda şehre yeni istihdam alanları açtığını belirten Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de "Gümüşhane'ye yapmayı düşündüğümüz vizyon projelerimizden bir tanesi olan yeni bir alışveriş merkezimizin ihalesini gerçekleştirdik. Burası tamamlandığında ortalama 100 kişiye yakın istihdam sağlamış olacağız. Aynı zamanda yine Gümüşsu meyve suyu fabrikamızı da faaliyete geçirdiğimizde 200 kişi burada çalışacak. Şehrimizdeki yeni yatırımlar arttıkça hem şehrimizin vizyonu değişecek hem de işsizlik sorunu ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.GTSO Başkanı İsmail Akçay ise Gümüşhane'de görev yapan kurum, kuruluş ve meslek odalarının yöneticileri arasında çok güzel bir sinerji oluştuğunu, bu güzel sinerjinin de şehre olumlu yansıdığını belirterek, göreve başladığı andan itibaren bu sinerjinin oluşmasına sağladığı katkı nedeniyle Vali Okay Memiş'e özel olarak teşekkür etti. Başkan Akçay, 'Şehrin yöneticileri arasındaki bu güzel sinerji ve diyalog Gümüşhane için yapılacak tüm çalışmaların daha başarılı verimli olmasını da beraberinde getirecektir. Devletimiz tarafından açıklanan bu teşvik paketinden en iyi şekilde istifade edeceğimize inanıyorum. Gümüşhane olarak bizlerde bu istihdam seferberliğinin içinde olacak, devletimizle ve işverenlerimizle birlikte işsizlik sorununu çözmek veya en aza indirmek için üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getireceğiz. Gümüşhane'de bu yarışta yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.Toplantı katılımcıların sorularını bakanlık yetkilerine iletmesi şeklinde soru cevap şeklinde son buldu.