03.03.2017 16:55:51

Gümüşhane'de Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

İmam Hatip Liseleri arası Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlendi.

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İmam Hatip Liseleri arası Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlendi.Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleştirilen ve Kelkit Küçük Camiinde düzenlenen yarışmaya Merkez ilçeden bir, Kelkit, Torul ve Şiran ilçelerinden seçilen 4 öğrenci katıldı.Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri jüri tarafından dikkatle takip edildiğini yarışmada öğrenciler, dereceye girmek için büyük çaba gösterdi.Yapılan değerlendirme sonucunda Gümüşhane Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yusuf Yağız birinci, Kelkit Abdulhamit Han Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammet Fındık ikinci, Şiran Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü ve Torul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ömür Mutah dördüncü oldu.Dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesinin ardından program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali 8 Nisan, Türkiye Finali ise 6 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak.Yarışmaya Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Müftüsü Ercan Aksu, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Fikri Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yücel, okul- kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.