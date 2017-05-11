11.05.2017 18:05:20

Gümüşhane'de FETÖ/PDY davası

Tutuklu 2 eski emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanan ve meslekten atılan bir emniyet amiri ile bir başkomiser yardımcısının yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar E.S. ve G.Y. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan eski emniyet amiri E.S, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, önceki savunmasını tekrarladığını bildirdi.

İddia edildiği gibi terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve yapı ile ilgili herhangi bir sohbet ve etkinliğe katılmadığını savunan sanık, "Bank Asya'da herhangi bir kaydım yok. 10 aydır tutukluyum. Bu süre zarfında ikiz çocuklarım oldu. Eşim, ailemin bakımında yalnız ve zor durumda kaldı." dedi.

Eski başkomiser yardımcısı sanık G.Y. ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Sanık, iftira nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve uzun süredir antidepresan ilaçlar kullandığını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.