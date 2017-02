28.02.2017 00:01:34

Gümüşhane'de Çalışma Hayatında Milli Seferberlik toplantısı düzenlendi

Gümüşhane Valiliği, il genelindeki işverenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesi kapsamında toplantı düzenledi.Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası GTSO) toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sosyal ve Güvenlik Kurumu İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu, İŞKUR Müdür Vekili Hasan Güler, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Kelkit TSO Başkanı Cafer Hirik ve işadamları katıldı.Toplantıda konuşan Vali Okay Memiş, toplantının bu projeyle ilgili üçüncü toplantı olduğunun altını çizerek, "Bu yılın sonuna kadar çalıştırdığı kişiler haricindeki kişiler haricinde ekleyeceği her çalışan için devlet 773 TL'lik sigorta primini kendisi ödüyor. Somut destek bu. Amacımız bu avantajları size izah etmek ve sizlerde uygun görürseniz bu istihdama katkıda bulunmak. Top sizde. Sizlerden ricamız bu istihdama katkıda bulunmanız" dedi.Belediye Başkanı Ercan Çimen ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberliğe Gümüşhane Belediyesi olarak katılacaklarını belirterek, "Gümüşhane Belediyesi olarak ilk defa şirket kurduk ve Gümüşsu fabrikasını satın aldık. Gümüşhane'nin cazibe merkezleri programına girmesi de hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önem taşıyor. Hem kamu hem Belediye'nin özel müteşebbis kafasıyla yönetilmesi lazım. İnşallah Belediyemizin şirketi aracılığıyla bu seferberliğe bende katılacağım" diye konuştu.GTSO Başkanı İsmail Akçay ise son zamanlarda hem şehre hem de ülkeye nasıl daha fazla katkı sağlarız hesabıyla yoğun toplantılar düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizin ve ilimizin kalkınması ve gelişmesi iş dünyasının elindedir. Yani sizler yapacaksınız. Bütün bu toplantıların hedefinde daha çok istihdam, daha çok üretim var. Bütün derdimiz fert, şehir ve ülke olarak zengin olmak. Zengin olmayı istememiz ve zengin olmamız lazım. Savaşlar artık sıcak savaşlardan çok, ekonomik savaşlar. Onun için biz fert olarak başlayıp il ve ülke olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında olmamız lazım. 2023 hedeflerini biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.İstihdam seferberliğinde Gümüşhane olarak neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya geldiklerini kaydeden Akçay, "Büyük işletmelerimize ve küçük işletmelerimize de büyük işler düşüyor. Bizim ilimiz geri kalmış bir il olarak kalırsa bunda hepimizin vebali ve sorumluluğu var. Eğer bir kalkınma hamlesi varsa bunda da hepimizin katkı ve emeği var" diye konuştu.Toplantı İşkur İl Müdür Vekili Hasan Güler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Eyyüp İslamoğlu'nun istihdam seferberliği çalışmasıyla ilgili sunum ve bilgilendirme gerçekleştirmesinin ardından özel sektör temsilcileri ve işadamlarının görüş ve önerilerini sunması, akıllarındaki sorulara ilk ağızdan cevap almalarıyla son buldu.