09.02.2017 14:34:32

Gümüşhane'de araç sayısı yüzde 98 arttı

Gümüşhane'de son 10 yılda trafiğe kayıtlı olan araç sayısı yüzde 98.2 artarak 22 bin 607'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ulaştırma istatistikleri veri tabanına göre, 2016 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artarken, son 10 yıllık verilerin derlenmesinde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

2006 ARAÇ SAYISI 11 BİN 409'DU

İstatistiklere göre Gümüşhane'de son 10 yılda her yıl toplam araç sayısı ortalama yüzde 7,1 oranında artarken, 2006 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 11 bin 409 iken 2016 yılında bu rakam 22 bin 607 olarak gerçekleşti.

KAMYONET SAYISI YÜZDE 239 ARTTI

2006 yılında traktörün toplam araç sayısındaki oranı yüzde 25 iken 2016 yılında bu rakam yüzde 16'ya düştü, kamyonun oranı yüzde 10 iken yüzde 6'ya düştü, kamyonetin oranı yüzde 14 iken yüzde 23'e çıktı, minibüsün oranı yüzde 9 iken yüzde 5'e düştü, otomobilin oranı yüzde 37 iken yüzde 43'e yükseldi.

Yine 10 yıl öncesinde göre otomobil sayısı yüzde 127,3 oranında artarken, kamyonet sayısı ise yüzde 239 oranında arttı.

2016 yılında trafiğe kayıtlı 22 bin 607 araçtan 9 bin 653'ünün otomobil, bin 124'ünün minibüs, 209'unun otobüs, 5 bin 249'unun kamyonet, bin 392'sinin kamyon, bin 308'inin motosiklet, 131'inin özel amaçlı, 3 bin 541'inin de traktör olduğu anlaşıldı.

8 KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR

Bu rakamlara göre Gümüşhane'de 2007 yılında 11 kişiye bir motorlu kara taşıtı düşerken, bu rakam 2016 yılında 8 kişiye bir araç olarak değişti.

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