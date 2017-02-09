SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gümüşhane'de araç sayısı yüzde 98 arttı
09.02.2017 14:34:32

Gümüşhane'de araç sayısı yüzde 98 arttı

Gümüşhane'de son 10 yılda trafiğe kayıtlı olan araç sayısı yüzde 98.2 artarak 22 bin 607'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ulaştırma istatistikleri veri tabanına göre, 2016 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artarken, son 10 yıllık verilerin derlenmesinde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

2006 ARAÇ SAYISI 11 BİN 409'DU

İstatistiklere göre Gümüşhane'de son 10 yılda her yıl toplam araç sayısı ortalama yüzde 7,1 oranında artarken, 2006 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı 11 bin 409 iken 2016 yılında bu rakam 22 bin 607 olarak gerçekleşti.

KAMYONET SAYISI YÜZDE 239 ARTTI

2006 yılında traktörün toplam araç sayısındaki oranı yüzde 25 iken 2016 yılında bu rakam yüzde 16'ya düştü, kamyonun oranı yüzde 10 iken yüzde 6'ya düştü, kamyonetin oranı yüzde 14 iken yüzde 23'e çıktı, minibüsün oranı yüzde 9 iken yüzde 5'e düştü, otomobilin oranı yüzde 37 iken yüzde 43'e yükseldi.
Yine 10 yıl öncesinde göre otomobil sayısı yüzde 127,3 oranında artarken, kamyonet sayısı ise yüzde 239 oranında arttı.

2016 yılında trafiğe kayıtlı 22 bin 607 araçtan 9 bin 653'ünün otomobil, bin 124'ünün minibüs, 209'unun otobüs, 5 bin 249'unun kamyonet, bin 392'sinin kamyon, bin 308'inin motosiklet, 131'inin özel amaçlı, 3 bin 541'inin de traktör olduğu anlaşıldı.

8 KİŞİYE BİR ARAÇ DÜŞÜYOR

Bu rakamlara göre Gümüşhane'de 2007 yılında 11 kişiye bir motorlu kara taşıtı düşerken, bu rakam 2016 yılında 8 kişiye bir araç olarak değişti.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Gümüşhane'de araç sayısı yüzde 98 arttı
Gümüşhane'de araç sayısı yüzde 98 arttı
Gümüşhane'de son 10 yılda trafiğe kayıtlı olan araç sayısı yüzde 98.2 artarak 22 bin 607'ye ulaştı.
09.02.2017 14:34:32
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı! Suçlu hissediyorum
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı! Suçlu hissediyorum
Kenan Işık'ın tedavisinin sürdüğünü anımsatan Erdoğan, 'Halen tedavisi devam eden Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin, tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. Ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum' dedi.
09.02.2017 14:22:30
20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
09.02.2017 14:17:24
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 29 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.
09.02.2017 14:06:37
El Bab’da çatışmalar şiddetlendi
El Bab’da çatışmalar şiddetlendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
09.02.2017 14:05:15
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi başladı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis arasındaki görüşme başladı.
09.02.2017 14:00:06
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Fransa'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek.
09.02.2017 13:51:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
'İran, Suriye'de darbe yapmak istedi; Rusya engelledi'
İran, Körfez'e yaklaşıyor
İran, Körfez'e yaklaşıyor
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Rusya'dan Fırat Kalkanı açıklaması: Şam rejiminin onayı şart
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
Binali Yıldırım açıkladı: Rejim güçleri, El Bab'a doğru hareketlendi...
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
El Bab'da şehit sayısı 5 oldu
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
'Son Gazze saldırısının şifreleri Washington’da gizli'
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
El Bab operasyonuna damga vuran talimat!
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Trump'tan yargıya: Kötü bir lise öğrencisi bile kanunun benim yanımda olduğunu anlar
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Rusya'dan açıklama: PKK ve PYD terörist değil
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
Esed hapishanelerindeki işkenceyle ölümler belgelendi
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
İslam Dünyası kan ağlıyor, Katar futbola servet yatırıyor
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e 7 yıl sonra ilk ziyaret
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
İbranice'yi dirilten adam: Eliezer Ben Yehuda
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Ankara ile Trump yönetimi arasında 'stratejik sessizlik' dönemi yaşanıyor
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Doğu Perinçek: Ülkücüler Bahçeli yerine beni seçer
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi
Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da ihraç edildi

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları