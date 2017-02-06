06.02.2017 18:24:26

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Dara, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'ı ziyaret etti

Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz 'ı ziyaret etti.

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Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz 'ı ziyaret etti.Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı Dara, göreve başladığından buyana kendisine hayırlı olsun ziyaretlerine gelenlerin yanı sıra iadeyi ziyaretlerini de gerçekleştiriyor. Müdür Dara, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.