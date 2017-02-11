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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 'Türkiye'yi her alanda 3-4 kat Türkiye'yi büyüttük'
11.02.2017 20:51:28

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 'Türkiye'yi her alanda 3-4 kat Türkiye'yi büyüttük'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttüklerini belirterek, 'Biz iktidarımız boyunca adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık, tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen hem o güçlerle mücadele ettik hem de size, millete hizmet etmeye devam ettik' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'yi her alanda 3-4 kat büyüttüklerini belirterek, "Biz iktidarımız boyunca adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık, tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen hem o güçlerle mücadele ettik hem de size, millete hizmet etmeye devam ettik" dedi.

Bakan Tüfenkci, partisinin Karabük İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiğini söyledi.

Önlerinde referandum olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Bir çoğu yalan üzerine, tezviratlar üzerine siyaset yapamaya çalışan insanlarımızın aklını çelmeye çalışan muhalefet başta olmak üzere şer odakları var. Bazıları ısrarla parlamenter sistemin 'şöyle iyiydi, böyle iyiydi, si ne istediniz de olmadı, millet size bunu verdi, şunu verdi.' duyarsınız, 'ne değişecek, neden rahatsız oldunuz?' diye. Bir Türk demokrasi tarihine, parlamenter sistem tarihine bir bakın. Her 10 yılda bir darbe üreten bir parlamenter sistemimiz var. 1960'da darbe üretmiş, 1970'de üretmiş, 1980'de üretmiş, ondan sonra 28 Şubatları üretmiş, bizim dönemimizde eğer AK Parti dik durmasaydı e-muhtıralarla AK Partiyi götürüp, iktidardan uzaklaştırmaya çalışmaktan tutun da çeşitli vesayet odaklarının AK Parti üzerinde oynamaya çalıştıkları oyunlara kadar baktığınızda bu sistemin nasıl demokratik bir olduğunu, nasıl bir parlamenter sistem olduğunu hepimiz en iyi bilenlerdeniz. Eğer Cumhurbaşkanımız başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dik durmasaydı bu kadrolar inanın AK Partiyi de 10 kere götürmüşlerdi. Biz iktidarımız boyunca adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık, tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen hem o güçlerle mücadele ettik hem de size, millete hizmet etmeye devam ettik. Allah'a hamd olsun her alanda da 3 kat Türkiye'yi büyüttük. Ama biz istiyoruz ki, nasıl sorunları torunlara bırakmaya bir iktidarsak, ülkeyi ama sağlam olarak torunlarımıza bırakalım, düzgün olarak torunlarımıza bırakalım, torunlarımız bu sorunlarla uğraşmasın istiyoruz. Refah içerisinde dünyayla yarışabilen bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Onun için bu anayasa değişikliğine hep beraber inşallah 'evet' diyeceğiz. Bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu mesele memleket meselesi, Türkiye'nin meselesi. Yoksa Cumhurbşakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir değişikliğe inanın ihtiyacı yok. Bu sistem, şuandaki sistem çok daha fazlasını veriyor. Ama memleket meselesi olunca, mesele kişilerle kayıp olmuyor. Eğer bu dava bu millete hizmet davasıysa elbetteki AK Parti teşkilatları olarak da biz milletin yararına olan her şeye dün olduğu gibi bugün de 'evet' diyoruz. Biz, bazıları 'siz parlamenter sistemle de terörle mücadele ediyorsunuz, şununla da ekonomiyi büyütüyorsunuz, bununla da büyütüyorsunuz, uyumsuzluk diyorsunuz işte 14 yıldır uyum var, cumhurbaşkanıyla şu var, bu var.' Hadi Necdet Sezer'leri unuttuk mu zannediyor bunlar. Bizim fedakarlıklarımızla bu sistem arıza vermediyse Sayın Binali Yıldırım Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımızın uyumlarına bakarak bundan sonra vermeyeceğinin garantisi yok. Şimdi diyorlar ki, 'siz bu referandumlara yine böyle sık sık gidiyorsunuz, sandığı getiriyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz?' Peki sormak gerekir. Bu 367 icadını kim çıkardı? Bu övdüğünüz sistemin önünü kim tıkadı, kimler tıkadı, hangi odaklar devreye girdi? Güvenli ve huzurlu bir Türkiye istiyorsak, güçlü hükumet, güçlü iktidar istiyorsak elbette ki, 'evet' diyeceğiz. Evet, bu sistem cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi uzlaşma getiriyor ama kiminle uzlaşma getiriyor? Milletle uzlaşmayı getiriyor. Evet, bu sistem Amerika'daki sisteme benzemiyor, Avrupa'daki başkanlık sistemine de benzemiyor, Latin Amerika'daki ülkelerdeki başkanlık sistemine de benzemiyor, bundan gocunmuyoruz. Bu Türk tipi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz kendimize göre Türkiye'ye özgün bir yönetim modeli istiyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci daha sonra, Karabük Valiliğini ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Mehmet Aktaş ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Tüfenkci, makama geçerek Aktaş'dan kent hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra KARDEMİR içersinde yer alan Karabük Gümrük Müdürlüğü binasına geçen Bakan Tüfenkci, buradaki incelemesinin ardından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde şehit olan Uzman Onbaşı Umut Aytekin'in Karabük'teki babası Hasan ve annesi Zehra Aytekin'i evinde ziyaret ederek taziyelerde bulundu.

Bakan Tüfenkci'ye ziyaretlerinde Karabük Valisi Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ve Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ile AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar da eşlik etti.

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