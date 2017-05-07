07.05.2017 16:38:01

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da

Tüfenkci, SMA hastası oğlu için sosyal medyada yardım kampanyası başlatan Ayşe Bahçalı'yı ziyaret etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sosyal medyada SMA Tip 2 hastası oğlu Mehmethan Gürbüz için yardım kampanyası başlatan Ayşe Bahçalı'yı Malatya'daki evinde ziyaret etti.

Tüfenkci, TOKİ konutları Yavuz Selim Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Bahçalı'nın evine geldi.

Bahçalı ile bir süre sohbet eden Tüfenkci, ailenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli girişimde bulunacaklarını ifade etti.



Bakan Tüfenkci, Mehmethan için gerekli ilaçların tedarik edileceğini söyledi.

Bahçalı da 10 yaşındaki oğlunun şimdiye kadar evde eğitim gördüğünü belirterek, yürüyemediğini ancak konuşabildiğini anlattı. Ayşe Bahçalı, TOKİ'nin yaptığı bir oda bir salon dairede yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaldıkları eve aylık 150 lira kira ödediğini aktaran Bahçalı, "Her kış hastanede yatıyoruz. Burası merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılıyor. Aidat sorunlarımızdan dolayı düzenli yakmıyorlar. Elektrikli sobayı açıyorum ama oğlum engelli olduğu için yeterli olmuyor. O nedenle üşüttü ve hastaneye tekrar gittik." dedi.

- "Oğluma devlet sayesinde baktım"

Eşiyle yaklaşık 4 yıl önce ayrıldıklarını söyleyen Bahçalı, "Eşim, 'Ben sağlıklı çocuk istiyorum, böyle olmaz' dedi. Sonra boşandım. Oğluma devlet sayesinde baktım. Devletim, öğretmen gönderdi, fizik tedavisini yaptı. Her şey gönderdi. Bir babanın bile kapıya bıraktığına devletim sahip çıktı. İnkar edemem." ifadelerini kullandı.

Mehmethan'ın 6 ay öncesine kadar konuştuğunu belirten Bahçalı, bir televizyon programında SMA hastası bir çocuğa yeni çıkan bir ilacın iyi geldiğini öğrendiklerini anlattı.

Bahçalı, "Oğlum bana 'Anne yaşamak benim de hakkım' dedi. Bunun üzerine programı aradık. Oradan tekerlekli sandalye istedik. Oğlum programda ayrıca 'Cumhurbaşkanımdan ilacımı isteyeceğim ama önce umreye gitmek istiyorum' dedi. Ayrıca ilacın temini için Sağlık Bakanlığına evrak gönderdim. Oğlumun doktoru ilacın kasları güçlendirmesi halinde Mehmethan'ın makineden çıkarılacağını söyledi." diye konuştu.

Malatya Valiliğine geçen yıl konut için başvuruda bulunduğunu dile getiren Bahçalı, şunları kaydetti:

"Burada sıkıntı çekiyorum. Kışın kar yağdığında ambulansın buraya çıkması zor oluyor. Mehmethan için iki oda bir salon ev istiyorum. Saray da olsa altından da yapılsa önemli olan Mehmet'in sağlığı. Mehmet'e göre bir ev, ayrı bir mutfağı olan bir ev istiyorum."

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hazır bulundu.