10.02.2017 16:07:49

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci:

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, nisanda yapılması öngörülen referandumu hatırlatarak, 'Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır' dedi.

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Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, nisanda yapılması öngörülen referandumu hatırlatarak, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır" dedi.Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Ferit Melen Havaalanında AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililerce karşılandı. İlk olarak Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinde oda başkanları ve esnafla bir araya gelen Çiftci, daha sonra Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çiftci, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine tüccar, iş adamı, odalar ve esnafın en büyük katkıyı vermesini sağlamak için birlikte kararlar alacaklarını ifade ederek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Buna dönük olarak anayasa değişikliğinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalar yapacağız. Vanlılar olarak çok iyi biliyoruz ki; AK Parti hükümetleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarda Türkiye'de devrim gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da önemli yatırımlara imza atıldı. AK Parti hükümetleri için Van, her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Van'a her zaman pozitif ayrımcılığı olmuştur" diye konuştu.Yetkinin sadece millette olduğunu ortaya koymak amacıyla birçok anayasal ve yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Çiftci, iki başlılığın ortadan kaldırılması, halkın doğrudan temsili, istikrarın daim olması, kararların hızlı alınması için anayasa değişikliğinin ortaya konulduğunu söyledi. Halk oylamasının Türkiye'nin kaderi olduğuna dikkat çeken Çiftci, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil; halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır. İstikrar mı devam edecek? Yoksa istikrarsızlara yol açacak yapı mı devam edecek? Bunun düşünülmesi gerekmektedir. 'Hayır' cephesine bakıldığında; CHP, FETÖ, PKK ve ulusalcıların blok olduğu yapı; gerçekle alakası olmayan şekilde meclisin ortadan kaldırılacağı, otoriter yapının oluşturulacağı söylemleriyle kampanya yürüterek insanların aklını çelmeye çalışıyorlar. Oysa yetkiyi ve güvenoyunu Cumhurbaşkanı direkt olarak halktan alacak. Meclis güçlü şekilde yerinde durarak yasama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği temsil edilecek. Hızlı kararlarla zaman kaybı ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.Referandumda, Van'da en yüksek "evet" oyunun çıkması için çalışacaklarını dile getiren Çiftci, ülkenin selameti, istikrar ve yeni yatırımlar için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi.Esnafın tarih boyunca gelen devasa sorunlarını AK Parti hükümetlerinin tek tek çözdüğünü dile getiren Çiftci, "Faizsiz kredi uygulamasını başlattık. Esnaf bu ülkenin dinamizmidir, geleceğidir. Nasıl ki 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütüne karşı çıktıysa, bu ülkenin gelişmesinde bundan sonra da üreterek katkı vermektedir. Biz bu anlamda bakanlık olarak her zaman esnafımızı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah esnafımızla ve sizlerle birlikte olacağız" şeklinde konuştu.AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda'nın da bir konuşma yapmasının ardından toplantı sona erdi.