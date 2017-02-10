SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci:
10.02.2017 16:07:49

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci:

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, nisanda yapılması öngörülen referandumu hatırlatarak, 'Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, nisanda yapılması öngörülen referandumu hatırlatarak, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil, halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır" dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Ferit Melen Havaalanında AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve partililerce karşılandı. İlk olarak Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinde oda başkanları ve esnafla bir araya gelen Çiftci, daha sonra Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çiftci, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine tüccar, iş adamı, odalar ve esnafın en büyük katkıyı vermesini sağlamak için birlikte kararlar alacaklarını ifade ederek, "Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Buna dönük olarak anayasa değişikliğinin onaylanacağı referandum ile ilgili çalışmalar yapacağız. Vanlılar olarak çok iyi biliyoruz ki; AK Parti hükümetleriyle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize çok önemli yatırımlar yapıldı. Alt ve üst yapılarda Türkiye'de devrim gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Van'da da önemli yatırımlara imza atıldı. AK Parti hükümetleri için Van, her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın Van'a her zaman pozitif ayrımcılığı olmuştur" diye konuştu.

Yetkinin sadece millette olduğunu ortaya koymak amacıyla birçok anayasal ve yasal düzenlemenin yapıldığını belirten Çiftci, iki başlılığın ortadan kaldırılması, halkın doğrudan temsili, istikrarın daim olması, kararların hızlı alınması için anayasa değişikliğinin ortaya konulduğunu söyledi. Halk oylamasının Türkiye'nin kaderi olduğuna dikkat çeken Çiftci, "Bu bir seçim, bir siyasi partinin kazanması olayı değil; halkın kendisini ve ülkesini geleceğe taşıyacak yeni bir hükümet sistemini ortaya koyma olayıdır. İstikrar mı devam edecek? Yoksa istikrarsızlara yol açacak yapı mı devam edecek? Bunun düşünülmesi gerekmektedir. 'Hayır' cephesine bakıldığında; CHP, FETÖ, PKK ve ulusalcıların blok olduğu yapı; gerçekle alakası olmayan şekilde meclisin ortadan kaldırılacağı, otoriter yapının oluşturulacağı söylemleriyle kampanya yürüterek insanların aklını çelmeye çalışıyorlar. Oysa yetkiyi ve güvenoyunu Cumhurbaşkanı direkt olarak halktan alacak. Meclis güçlü şekilde yerinde durarak yasama faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği temsil edilecek. Hızlı kararlarla zaman kaybı ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Referandumda, Van'da en yüksek "evet" oyunun çıkması için çalışacaklarını dile getiren Çiftci, ülkenin selameti, istikrar ve yeni yatırımlar için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Esnafın tarih boyunca gelen devasa sorunlarını AK Parti hükümetlerinin tek tek çözdüğünü dile getiren Çiftci, "Faizsiz kredi uygulamasını başlattık. Esnaf bu ülkenin dinamizmidir, geleceğidir. Nasıl ki 15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütüne karşı çıktıysa, bu ülkenin gelişmesinde bundan sonra da üreterek katkı vermektedir. Biz bu anlamda bakanlık olarak her zaman esnafımızı çok önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah esnafımızla ve sizlerle birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda'nın da bir konuşma yapmasının ardından toplantı sona erdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı
Dört yılda 1,5 milyon Güney Sudanlı komşu ülkelere kaçtı
BM rakamlarına göre, çatışmaların 4 yıldır devam ettiği Güney Sudan'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.
10.02.2017 16:16:29
Maradona, FIFA için çalışacak
Maradona, FIFA için çalışacak
Arjantinli eski yıldız futbolcu Diego Maradona, FIFA'da görev alacağını duyurdu.
10.02.2017 16:03:02
14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
Muş merkezli 14 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, 20’si mahrem imamı olmak üzere 33 kişi gözaltına alındı.
10.02.2017 16:00:54
Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi
Diyarbakır otobüslerinde ücretsiz internet dönemi
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi otobüslere kablosuz internet ve şarj istasyonları kurdu.
10.02.2017 15:35:51
4 metre karda mücadele
4 metre karda mücadele
Bitlis'te kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu bölgerde yolları açmak için büyük mücadele veriliyor.
10.02.2017 15:33:33
Ara transferin şampiyonu Fransa
Ara transferin şampiyonu Fransa
FIFA, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülke olarak Fransa'yı gösterdi.
10.02.2017 15:22:19
Depremzedeler Cuma namazını çadırda kıldı
Depremzedeler Cuma namazını çadırda kıldı
Depremlerle sallanan Çanakkale Ayvacık'ta en çok etkilenen köy Yukarıköy'de Cuma namazı deprem çadırında kılındı.
10.02.2017 15:19:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
‘11 Eylül’ün planlayıcısı’ Şeyh Muhammed'in Obama'ya yazdığı mektup ortaya çıktı
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
Suriyeli mahkumların infaz fetvasını Esed'in müftüsü verdi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
El Bab ilçe merkezine böyle girildi
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
Bahçeli: Hayır oyu verecekler...
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları için havalandı
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Trump'ın 'güvenli bölgesi'
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
Sisi: Asker ve polislerin dini eğilimleri bulunması kabul edilemez
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da otobüslerde ücretsiz internet hizmeti
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
Akar ile Rus Genelkurmay Başkanı görüştü
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
TSK'ya 3 bin gönüllü askerlik başvurusu
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Kritik eşik aşıldı! Erdoğan ile Trump'ın yıldızları barıştı'
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm'dan ilk açıklama
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
Samsun'da 14 aracın lastiklerini kestiler
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'ABD Tahran'ın çabalarından rahatsız'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
'Varlık Fonuna devredilen tüm kurumlar denetime tabidir'
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!
Erdoğan-Putin görüşmesinin sebebi belli oldu: El Bab'da 3 şehit 11 yaralı!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları