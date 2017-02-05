SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gülverende Mahallesi için dönüşüme 'evet' kararı çıktı
05.02.2017 11:07:07

Gülverende Mahallesi için dönüşüme 'evet' kararı çıktı

Kepez Belediye Meclisi, Gülveren Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm için zemin hazırlayan ve hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmasını kapsayan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi, Gülveren Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm için zemin hazırlayan ve hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmasını kapsayan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nde bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alandaki hak sahipleri ile yapılacak ön sözleşme ve sözleşme ile ilgili rapor üç partinin de onaylaması ile oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla birlikte kentsel dönüşümde önemli bir virajı daha geçtiklerini kaydeden

Başkan Tütüncü, "Ocak ayının 3'ünde resmi gazetede yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onama kararı ve bakanlar kurulumuzun kararı ile birlikte Gülveren mahallesi kentsel dönüşümünde çok önemli bir virajı daha geçmiş durumdayız. Bu bizim için çok önemli bir örnek olacak. Kentsel dönüşüm hep parsel bazında ya da birkaç parselle sınırlı şekilde ele alınmıştı. Burada ciddi anlamda sıkıntılı olan bir bölgenin sıkıntılarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın okul alanıyla, park alanıyla, kütüphane alanıyla birlikte fevkalade güzel nitelikli bir çevreye kavuşması ve yaşam standartlarına erişmesi mümkün olacak" dedi.

Vatandaşlar ücret ödemeden daire sahibi olacak

Tütüncü, vatandaşın para ödemeden daire sahibi olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Yapılaşmanın olacağı alanda hak sahiplerine site tarzı bir yapılaşmanın içerisinde daireler verilecek. Bu dairelerden herhangi bir ücret alınmayacak. Buradaki muktesat bedellerle bir denkleştirmenin yapılması idaremiz tarafından gerçekleştirilecek. Bunun yanında, hemen yan tarafında okul ve park alanı ve kültürel tesis alanına bir kütüphane projemiz var. Mülkiyeti belediyemize ait olan ticari alanı da ihaleyle vermek yöntemiyle kat karşılığı olmak üzere çözeceğiz."

Canlı yayınla ihale edilecek

Projeye önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, ihalenin yine canlı yayın ile şeffaf şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Normalde kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarda belediye başkanının inisiyatifiyle herhangi bir ihale açılmadan yasa gereği herhangi bir şirkete verilebiliyor. Ama biz burada yanlış anlaşılmalara mahal bırakmadan bir canlı yayın marifetiyle, şeffaf bir biçimde burayı ihale suretiyle işi vereceğiz. Hedefimiz bu yılın ilk altı ayında bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın 2019'dan önce konutlarına yerleşmelerine sağlamak olacak. Yaklaşık 150 hak sahibinin probleminin ortadan kaldırmaya dönük ciddi bir çalışmanın, bir anlamda zihniyet değişikliğine yön verecek olmasından dolayı ben de bu projeyi önemsiyorum" diye konuştu.

Projede ticari olarak görünen alanda alışveriş merkezi yapılmaması konusunda maddenin bulunduğu önerge, meclis tarafından bu şartlarla kabul gördü. Tütüncü, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun soruları üzerine ticari alanda bir alışveriş merkezi yapılmayacağının madde olarak eklendiğini bir kez daha hatırlattı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama
Eroğlu'ndan DSİ'ye ilişkin açıklama
Eroğlu, 'Yanlış bilgi, öyle bir şey yok. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir bütündür. Yanlış anlama var.' dedi.
05.02.2017 11:34:08
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Yarıyıl tatilinin ardından 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlayacak.
05.02.2017 11:16:08
Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı
Acil çağrıda tek numara, asılsız ihbarları azalttı
Manisa'da ambulans ve itfaiye ihbar hatlarının '112' altında toplanması sonrası asılsız ihbar sayısında önemli gerileme oldu.
05.02.2017 11:04:46
Bursa'da 46 kişi gözaltına alındı
Bursa'da 46 kişi gözaltına alındı
Bursa'da IŞİD'e yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.
05.02.2017 10:44:05
Ağrı'da PKK soruşturması
Ağrı'da PKK soruşturması
PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 7 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.
05.02.2017 10:32:34
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da teleferik seferleri iptal edildi
Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
05.02.2017 10:11:54
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Donald Trump, Poroşenko ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.
05.02.2017 09:49:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Yıldırım'dan videolu 'evet' kampanyasına tepki
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
Başbakan Çamlıca TV Kulesi için tarih verdi
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
'Fransa Anayasa Mahkemesi Türkiye'yi haklı çıkardı'
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
Alman dergisinin Trump kapağı ortalığı karıştırdı
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İran'dan füze tatbikatı
İran'dan füze tatbikatı
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
IŞİD El-Bab'da su şebekelerini tünel olarak kullanıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
ABD Dışişleri Bakanlığı: Vize yasağını geri çevirdik
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Elif Doğan Türkmen TBMM divan üyeliğinden istifa etti
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları