05.02.2017 11:07:07

Gülverende Mahallesi için dönüşüme 'evet' kararı çıktı

Kepez Belediye Meclisi, Gülveren Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm için zemin hazırlayan ve hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmasını kapsayan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.

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Kepez Belediye Meclisi, Gülveren Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm için zemin hazırlayan ve hak sahipleriyle ön sözleşme yapılmasını kapsayan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi.Kepez Belediye Meclisi'nde bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen Gülveren Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alandaki hak sahipleri ile yapılacak ön sözleşme ve sözleşme ile ilgili rapor üç partinin de onaylaması ile oy birliğiyle kabul edildi.Kararla birlikte kentsel dönüşümde önemli bir virajı daha geçtiklerini kaydedenBaşkan Tütüncü, "Ocak ayının 3'ünde resmi gazetede yayımlanan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onama kararı ve bakanlar kurulumuzun kararı ile birlikte Gülveren mahallesi kentsel dönüşümünde çok önemli bir virajı daha geçmiş durumdayız. Bu bizim için çok önemli bir örnek olacak. Kentsel dönüşüm hep parsel bazında ya da birkaç parselle sınırlı şekilde ele alınmıştı. Burada ciddi anlamda sıkıntılı olan bir bölgenin sıkıntılarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın okul alanıyla, park alanıyla, kütüphane alanıyla birlikte fevkalade güzel nitelikli bir çevreye kavuşması ve yaşam standartlarına erişmesi mümkün olacak" dedi.Vatandaşlar ücret ödemeden daire sahibi olacakTütüncü, vatandaşın para ödemeden daire sahibi olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Yapılaşmanın olacağı alanda hak sahiplerine site tarzı bir yapılaşmanın içerisinde daireler verilecek. Bu dairelerden herhangi bir ücret alınmayacak. Buradaki muktesat bedellerle bir denkleştirmenin yapılması idaremiz tarafından gerçekleştirilecek. Bunun yanında, hemen yan tarafında okul ve park alanı ve kültürel tesis alanına bir kütüphane projemiz var. Mülkiyeti belediyemize ait olan ticari alanı da ihaleyle vermek yöntemiyle kat karşılığı olmak üzere çözeceğiz."Canlı yayınla ihale edilecekProjeye önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, ihalenin yine canlı yayın ile şeffaf şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Normalde kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarda belediye başkanının inisiyatifiyle herhangi bir ihale açılmadan yasa gereği herhangi bir şirkete verilebiliyor. Ama biz burada yanlış anlaşılmalara mahal bırakmadan bir canlı yayın marifetiyle, şeffaf bir biçimde burayı ihale suretiyle işi vereceğiz. Hedefimiz bu yılın ilk altı ayında bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın 2019'dan önce konutlarına yerleşmelerine sağlamak olacak. Yaklaşık 150 hak sahibinin probleminin ortadan kaldırmaya dönük ciddi bir çalışmanın, bir anlamda zihniyet değişikliğine yön verecek olmasından dolayı ben de bu projeyi önemsiyorum" diye konuştu.Projede ticari olarak görünen alanda alışveriş merkezi yapılmaması konusunda maddenin bulunduğu önerge, meclis tarafından bu şartlarla kabul gördü. Tütüncü, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun soruları üzerine ticari alanda bir alışveriş merkezi yapılmayacağının madde olarak eklendiğini bir kez daha hatırlattı.