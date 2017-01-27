27.01.2017 11:47:16

Gülüş tasarımı, gençleştiriyor

Gülümsemenin sadece yüzde beliren bir mimik olmadığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gülüş tasarımı ile kişinin kendini daha genç hissettiğini söyledi.

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Gülümsemenin sadece yüzde beliren bir mimik olmadığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gülüş tasarımı ile kişinin kendini daha genç hissettiğini söyledi.Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüş Tasarımı nedir? diye son senelerde çok konuşulur oldu. Estetik gülüş kaygısı olan hemen her yaştaki kişilerin merak ettiği bir konu oldu. İlk irtiba yapmak için hiç bir zaman ikinci bir şansımız olmayacak diye bir söz vardır. Son yıllarda estetik gülüş bu nedenle hayatımızda çok büyük rol alır hale gelmiştir. Dişlerimiz estetik gülüş 'ün en önemli unsurlarında biridir.Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği yöntemleri sayesinde yapılır . Yani bu porselen lamineler olabilir, kristal destekli veya zirkonyum destekli kaplamalarla, diş beyazlatma ile beraber ufak tefek bonding sistemleri ile veya hepsinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Önemli olan burada hekim ile hastanın beraber görüşüp neye ihtiyacı olduğunu bulmaktır" dedi.Gülüş tasarımında son senelerde değişik bir teknik çıktığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüşünü prova yapma yöntemidir. Bu teknik sayesinde hekim ile hasta beraber bir araya gelerek ağızda bazı özel mumlarla dişleri göstererek, dişleri birebir ağızda hissederek gülüş tasarımını oturtmak mümkün hale gelmiştir. Gülüş tasarımında bir çok önemli konu vardır. Bunlar; yüzün şekli, kişinin cinsiyeti, kişinin yaşı, kişinin sosyal konumu, saçlarının uzunluğu gibi bir çok karakteristik bir araya gelir ve bu karakteristik özellikleri bir araya getirip kişinin yüzüne uygun dişi bulmak tabii ki hekimin tecrübesi aynı zamanda kişinin isteğiyle de orantılıdır. Kişinin isteklerini göz arda etmemek lazım ama hekimin tecrübesini de dikkate almak gereklidir. Burada zaten amaç hasta ile hekimin ortak bir bölen de bulunmasıdır" diye konuştu.Ağızda estetik diş ve gülüşü prova yapmanın en güzel yolunun özel mumlar ile yapmak olduğunu açıklayan Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Kompozit denilen malzeme ile ağızda dişe birebir malzeme ekleyerek yapmaktır.Dişleri kusursuz olan kişiler daha genç görünüme sahip oluyor. Eskiden yapılan en büyük yanlış şu idi hatta günümüz dede yapılıyor. Önce hekim hastayı dinliyor, kişi diyor ki ben biraz daha uzun bir diş istiyorum, hekim ile hastanın uzunluktan kastı farklı olabilir bu sebeple dişleri ağızda görmek ve yaşamak daha güzeldir. Diyelim ki istenildiği gibi uzun dişler yapıldı, ağızda dişleri denedik bu konuşmayı etkileyebilir veya yemek yemeyi etkileyebilir o yüzden ağızdaki ince dengeleri bozmadan gülüş tasarımını yapmak çok önemli bir konudur" ifadelerini kullandı."Kişi estetik gülüşü ile daha canlı, sportif, çekici bir görüntüye sahip olabilir"Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu , "Gülüş tasarımı ile daha sağlıklı, ışıl ışıl dişlere kavuşmanız mümkündür. Diş beyazlatma, bonding, porselen lamine diş kaplamaları, zirkonyum diş, ortodonti tedavisi, pembe estetik ve implant diş tedavisine kadar birçok diş tedavi yöntemi gülüş tasarımını kapsamaktadır. Gülüş tasarımı, diş hekimliği ve estetik sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ve ideal bir gülüşü sağlayabilmektir. Dişlerimiz, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Sağlıklı, estetik ve güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerimizdir dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş tasarımını belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek, senelerin dişler ve dudak çevresindeki izlerini silmek ve daha dinamik şekilde görünmek mümkündür" şeklinde konuştu.