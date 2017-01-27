SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gülüş tasarımı, gençleştiriyor
27.01.2017 11:47:16

Gülüş tasarımı, gençleştiriyor

Gülümsemenin sadece yüzde beliren bir mimik olmadığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gülüş tasarımı ile kişinin kendini daha genç hissettiğini söyledi.

Gülümsemenin sadece yüzde beliren bir mimik olmadığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gülüş tasarımı ile kişinin kendini daha genç hissettiğini söyledi.

Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüş Tasarımı nedir? diye son senelerde çok konuşulur oldu. Estetik gülüş kaygısı olan hemen her yaştaki kişilerin merak ettiği bir konu oldu. İlk irtiba yapmak için hiç bir zaman ikinci bir şansımız olmayacak diye bir söz vardır. Son yıllarda estetik gülüş bu nedenle hayatımızda çok büyük rol alır hale gelmiştir. Dişlerimiz estetik gülüş 'ün en önemli unsurlarında biridir.

Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği yöntemleri sayesinde yapılır . Yani bu porselen lamineler olabilir, kristal destekli veya zirkonyum destekli kaplamalarla, diş beyazlatma ile beraber ufak tefek bonding sistemleri ile veya hepsinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Önemli olan burada hekim ile hastanın beraber görüşüp neye ihtiyacı olduğunu bulmaktır" dedi.

Gülüş tasarımında son senelerde değişik bir teknik çıktığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüşünü prova yapma yöntemidir. Bu teknik sayesinde hekim ile hasta beraber bir araya gelerek ağızda bazı özel mumlarla dişleri göstererek, dişleri birebir ağızda hissederek gülüş tasarımını oturtmak mümkün hale gelmiştir. Gülüş tasarımında bir çok önemli konu vardır. Bunlar; yüzün şekli, kişinin cinsiyeti, kişinin yaşı, kişinin sosyal konumu, saçlarının uzunluğu gibi bir çok karakteristik bir araya gelir ve bu karakteristik özellikleri bir araya getirip kişinin yüzüne uygun dişi bulmak tabii ki hekimin tecrübesi aynı zamanda kişinin isteğiyle de orantılıdır. Kişinin isteklerini göz arda etmemek lazım ama hekimin tecrübesini de dikkate almak gereklidir. Burada zaten amaç hasta ile hekimin ortak bir bölen de bulunmasıdır" diye konuştu.

Ağızda estetik diş ve gülüşü prova yapmanın en güzel yolunun özel mumlar ile yapmak olduğunu açıklayan Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Kompozit denilen malzeme ile ağızda dişe birebir malzeme ekleyerek yapmaktır.Dişleri kusursuz olan kişiler daha genç görünüme sahip oluyor. Eskiden yapılan en büyük yanlış şu idi hatta günümüz dede yapılıyor. Önce hekim hastayı dinliyor, kişi diyor ki ben biraz daha uzun bir diş istiyorum, hekim ile hastanın uzunluktan kastı farklı olabilir bu sebeple dişleri ağızda görmek ve yaşamak daha güzeldir. Diyelim ki istenildiği gibi uzun dişler yapıldı, ağızda dişleri denedik bu konuşmayı etkileyebilir veya yemek yemeyi etkileyebilir o yüzden ağızdaki ince dengeleri bozmadan gülüş tasarımını yapmak çok önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.

"Kişi estetik gülüşü ile daha canlı, sportif, çekici bir görüntüye sahip olabilir"

Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu , "Gülüş tasarımı ile daha sağlıklı, ışıl ışıl dişlere kavuşmanız mümkündür. Diş beyazlatma, bonding, porselen lamine diş kaplamaları, zirkonyum diş, ortodonti tedavisi, pembe estetik ve implant diş tedavisine kadar birçok diş tedavi yöntemi gülüş tasarımını kapsamaktadır. Gülüş tasarımı, diş hekimliği ve estetik sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ve ideal bir gülüşü sağlayabilmektir. Dişlerimiz, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Sağlıklı, estetik ve güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerimizdir dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş tasarımını belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek, senelerin dişler ve dudak çevresindeki izlerini silmek ve daha dinamik şekilde görünmek mümkündür" şeklinde konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
Şırnak’ta 24 bin öğrenci telafi eğitimi görüyor
Şırnak’ta terör olayları nedeniyle eğitimlerinden geri kalan 24 bin öğrenciye telafi eğitimi veriliyor.
27.01.2017 12:05:05
İstanbulluların karla imtihanı
İstanbulluların karla imtihanı
İstanbul Anadolu yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
27.01.2017 12:02:42
İstanbul'da DHKP-C'li 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da DHKP-C'li 4 kişi tutuklandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda 4 kişiyi tutukladı.
27.01.2017 11:58:25
Hamsi pahalılığı diğer balıkları da etkiliyor
Hamsi pahalılığı diğer balıkları da etkiliyor
Hamsinin tezgahlarda kilogramı 10 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarla satılması, diğer balık türlerinin de fiyatlarının artmasına neden oluyor.
27.01.2017 11:49:42
İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
ULAK Projesi kapsamında ASELSAN'ın öncülüğünde geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu, mart sonunda kullanılmaya başlanacak.
27.01.2017 11:40:50
Elazığ’da 383 köy yolu kapandı
Elazığ’da 383 köy yolu kapandı
Elazığ’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte 552 köyden 383’ünün yolu ulaşıma kapandı.
27.01.2017 11:38:40
İngiltere Başbakanı'ndan Trump'a Putin uyarısı
İngiltere Başbakanı'ndan Trump'a Putin uyarısı
İngiltere Başbakanı May, Trump'a 'Putin'e karşı dikkatli olması' tavsiyesinde bulundu.
27.01.2017 11:35:26
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü Tuğgeneral'in eşinden kritik iddia!
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Hakan Albayrak: Cumhurbaşkanı “Kandırıldık” diyor… Devletin kandırılma hakkı var da vatandaşın yok mu?
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Saadet Partisi'nde 'Referandum' istifası
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Times CIA'nın belgelerini yayınladı: Üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Meksika'dan Trump'a büyük şok!
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
IŞİD’in PYD’den gizli talebi iddiası: Kürt İslam devleti ilan edin
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları