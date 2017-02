04.02.2017 12:57:11

Gülüç'ün nüfusu 8 bin 200'e yükseldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi nüfusu bir önceki yıla göre yaklaşık 200 kişi artarak 8 bin 200'e yükseldi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş son üç yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla Gülüç Beldesi'nde nüfusun artmasından memnun olduklarını söyledi. Geçmiş yıllarda yaklaşık 8 bin kişinin çalıştığı tersanelerde yaşanan ekonomik kriz sonrası bu sayının 400-500'lere kadar düştüğünü hatırlatan Demirtaş "Tersanelerde yaşana krize rağmen beldemizde göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmalar yavaş yavaş sonuçlarını vermeye başladı. Bizim sloganımız daha yaşanabilir bir Gülüç. Bunun için de alt yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyal tesislerden, spor alanlarına, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi birçok çalışmayı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Benim kapım gelen her vatandaşımıza açık. Belediyemize hangi vatandaşımız gelirse gelsin partisine bakmaksızın eşit şekilde hizmet veriyoruz. Bize aktarılan bir sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.Gülüç sahilinin hizmete gireceğini dile getiren Demirtaş, "Burası belde halkı için çok önemli. Ben inanıyorum ki sahilimizin de hizmete girmesi ile birlikte insanlar Gülüç'te yaşamak isteyeceklerdir. Bir çok iş adamı biz göreve geldikten sonra Gülüç'e yatırım yaptı. Yine işadamlarının yapmayı planladığı çok güzel yatırımlar var. Biz müteşebbislerimize belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde nüfusumuzun 10 bini geçmesi" diye konuştu.Demirtaş, Gülüç'ü bölgede örnek bir kent haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.