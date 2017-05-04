04.05.2017 17:36:13

Gülüç Belediyesi'nden çocuklara oyun parkı müjdesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Batı Karadeniz'in en büyük çocuk parkını kurduklarını söyledi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Batı Karadeniz'in en büyük çocuk parkını kurduklarını söyledi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç Sahili üzerine kurulan çocuk parkı alanında incelemelerde bulundu. Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern çocuk parkını Gülüç Sahili'ne kurduklarını anlatan Demirtaş, bir taraftan alt yapı hizmetlerini yaparken diğer yandan da her yaştan insanın sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri yapmayı da sürdürdüklerini dile getirdi. Demirtaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Zonguldak'ın parlayan yıldızı olması için çalıştığımız Gülüç Beldemizin her mahallesinde çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. Gülüç'te hizmet bağlamında neredeyse girmediğimiz mahalle kalmadı. Amacımız Gülüç halkının modern yaşam koşularında, hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak. İnsanlarımızı büyük modern kentlerin sahip olduğu hayat standartlarında yaşatmak. Büyük şehirde ne varsa, Gülüç'te de o olacak. Tabi burada çocuklarımızı da unutmadık. Göreve geldiğimizde Gülüç'te bir tane bile çocuk parkı yoktu. Buradan çocuklarımıza bir müjde vermek istiyorum. Onlar için Batı Karadeniz bölgemizin en büyük çocuk parklarından birini inşa ediyoruz. Çocuk parkımız Gülüç halkına ve yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.Başkan Demirtaş Gülüç sahilindeki çalışmalarında aralıksız devam ettiğini belirterek, sahili tam anlamıyla en yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi.