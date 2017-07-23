23.07.2017 20:16:45

Gülmen ve Özakça eyleminde 20 kişi daha gözaltına alındı

Tutuklu bulundukları cezaevinde açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek verme bahanesiyle eylem yapan gruba biber gazı ile müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.



Başkent'te bir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek verme bahanesiyle Yüksel Caddesi'nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 20 eylemciyi gözaltına aldı.



ÖĞLE SAATLERİNDE 47 EYLEMCİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Gülmen ve Özakça eylemi öğle saatlerinde başlamıştı. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba yapılan müdahalede 47 eylemci gözaltına alınmıştı.





