01.03.2017 10:30:28

Güler'in yüzü 6 yıl sonra güldü

Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Turanlar kırsal Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Güler Çoban'ı zorlu yaşam koşullarından Aymelekler kurtardı. Yaklaşık 6 yıldır yer yatağında yatan ve vücudunun büyük bir bölümünde yaralar oluşan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni kurulan palyatif servisine kaldırılan Güler Çoban yaraları iyileştikten sonra hayırseverler tarafından alınan hasta yatağında güneşi de görebilecek.

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Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Turanlar kırsal Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Güler Çoban'ı zorlu yaşam koşullarından Aymelekler kurtardı. Yaklaşık 6 yıldır yer yatağında yatan ve vücudunun büyük bir bölümünde yaralar oluşan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni kurulan palyatif servisine kaldırılan Güler Çoban yaraları iyileştikten sonra hayırseverler tarafından alınan hasta yatağında güneşi de görebilecek.Kendilerine gelen bir ihbar üzerine Germencik Turanlar Köyü'nde yaşlı annesi ile yaşayan Güler Çoban'ın evine gittiklerinde gözlerine inanamadıklarını belirten Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Her gün tarifi mümkün olmayan acılarla karşılaşıyoruz. Köye yaşayan başka bir hasta için gittiğimizde yaşlı bir teyze yanımıza gelip evine davet edince Güler ile karşılaştık. Güler 6 yıl önce felç geçirip konuşma ve hareket kabiliyetini kaybetmiş. Olanaklaro olmadığı için kötü yaşam koşullarında yaşlı annesi ile yaşamaya çalışan Güler Çoban, 6 yıdır yer yatağında ve rutubetli bir ortamda yaşadığı için vücudunun büyük bölümünün yara içinde kaldığını gördük. Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ın destekleri ile Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde yeni açılan palyatif bölümüne yatırıldı. Hastane Başhekimi Feyza Türkmen'in de destekleri ile tedavisi devam eden Güler'in 6 yuıl sonra ilk defa gülmesi bizleri sevindirdi. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Talihsiz kadının evli olduğu sağlığını kaybednince eşi tarafından terkedildiği öğrenildi.