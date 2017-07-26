27.07.2017 11:13:14

Gülen örgüt üyelerini uyarıyor: Kaçın...

Fetullah Gülen, Türkiye'de kalan FETÖ üyelerine Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili gibi ülkelere kaçmalarını söyledi.

Sabah'ın haberine göre Fetullah Gülen, son konuşmalarından birinde Türkiye'de kalan örgüt üyelerinin kaçmaları gereken ülkeleri sıraladı: Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili.

Zor durumda olduklarına değinen Gülen, üyelerine "sabırlı olmalarını" söyledi.



"GAYBUBET"



Gülen'in yaklaşık yarım saatlik konuşmasında 6 kez "gaybubet" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son günlerde gündeme gelen "gaybubet" evleri, FETÖ'cülerin gizlenmek için kullandıkları evlere işaret ediyor. Gülen'in son konuşmasında sürekli bu ifadeleri kullanması da bu evlerde saklanan ve halen yakalanmamış FETÖ'cülere yönelik olduğu tahmin ediliyor.