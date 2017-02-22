22.02.2017 14:23:36

Gülen'in yeğeni yargılanıyor

Aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 FETÖ/PDY üyesi sanığın yargılamasına devam edildi. Toplam 14 tanık verdikleri ifadelerde, tutuklu bulunan şüphelilerin 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'ye oy verilmemesi konusunda sohbet toplantıları yapıldığını, bu sohbetlerde bazen Fethullah Gülen'in kitapları okutularak, baskı yoluyla Zaman gazetesine üye yapıldığını dile getirdi.

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Aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 FETÖ/PDY üyesi sanığın yargılamasına devam edildi. Toplam 14 tanık verdikleri ifadelerde, tutuklu bulunan şüphelilerin 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'ye oy verilmemesi konusunda sohbet toplantıları yapıldığını, bu sohbetlerde bazen Fethullah Gülen'in kitapları okutularak, baskı yoluyla Zaman gazetesine üye yapıldığını dile getirdi.Tanıklar ayrıca, şüphelilerin kurban bayramlarından önce, bağış altında para topladıklarını da sözlerine ekledi. Daha önce polis sorgusunda şüphelilerin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten, daha sonra FETÖ/PDY örgüt üyesi oldukları tespit edilince tutuklanan 2 tanık, duruşmada ifade değiştirip şüpheliler hakkında hiçbir şey bilmediklerini söyledi.2'si tutuklu 24 tanık dinlendiİzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan 110 sayfalık iddianamade FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklu bulunan 14 şüphelinin yargılanmasına devam edildi. Aralarında örgüt lideri Fethullah Gülen'in ölen kardeşi Seyfullah (Sıbgatullah) Gülen'in oğlu Mehmet Mezher Gülen, Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Müdürü Cemalettin Çetin'in de bulunduğu 14 sanıkla ilgili ifade veren tanıklar dikkat çeken ifadeler verdi. Adnan G., Mustafa D., Hüseyin B., Yunus B., Kavım Ş., Bilal E. ismili tanıklar, bir çoğu Bergama'da esnaf olan şüphelileri tanıdıklarını, 17 ve 25 Aralık öncesi sohbet toplantılarına katıldıklarını, huzurda bulunan şüphelilerin bir kısmının bu sohbet toplantılarını organize ettiğini, diğer şüphelilerin de toplantılara katıldığını, yine şüphelilerin Afrika'da bulunan ailelere gönderilmek üzere yardım topladıklarını, kurban bayramlarında aynı şekilde yine bağış adı altında para topladıklarını söyledi.Zaman gazetesi alınması için baskıTanıklar ayrıca, şüphelilerin sık sık yemekler düzenleyip örgüte eleman kazandırdıklarını, tirajın artması için Zaman gazetesi almak için baskı yaptıklarını da dile getirdi. Şüpheli sanıklar ile avukatları, suçlamalarda bulunan tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi. Daha önce polisteki ifadelerinde şüphelileri suçlayıcı beyanlarda bulunan ancak, daha sonra FETÖ/PDY üyesi oldukları için tutuklanan Nabi Ö. ile İsa Ş., duruşmada ifade değiştirdi. Şüphelileri tanıdıklarını ancak hiçbir toplantıda görmediklerini, poliste verdikleri ifadeleri okumadan imzaladıklarını söylediler. Duruşma öğleden sonra da devam edecek.