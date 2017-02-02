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Gülen'in yeğeni tutuklandı
02.02.2017 11:16:39

Gülen'in yeğeni tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni, terör örgütüne üye olmak ve Cumhurbaşkanına

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni, terör örgütüne üye olmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen operasyonda, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ablasın oğlu M.A.S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorguları tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelileri Gülen'in yeğeni M.A.S., kapatılan Gündüzalp Okulunda öğretmen C.Ö., yurt müdürü yardımcısı A.D. ve kapatılan Zaman gazetesi çalışanı İ.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İlker Uyar/İHA)

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