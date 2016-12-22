22.12.2016 23:58:17

Gülen'den garip suikast suçlaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastini gerçekleştirdiği iddia edilen FETÖ, yeni saldırılara işaret gibi açıklama yaptı.

Haber 7 'de yer alan habere göre; Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in suikastle ilgili yaptığı açıklamada, anlaşılmayan bir psikoloji içinde olduğu görüldü.

TEHDİT MESAJI GİBİ AÇIKLAMA

Amerikan Associated Press (AP)'e bir video mesaj gönderen Gülen, "hükümet başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu bizim üzerimize atabilir" diyerek, FETÖ'nün yeni saldırılar yapabileceği sinyalini verdi.

TERÖRİSTİN FETÖ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "gizlemeye gerek yok, suikastin faili FETÖ'dür" demişti.

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