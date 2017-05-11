11.05.2017 17:53:49

'Gülen, Brezilya veya Arjantin'e kaçacak'

Bozdağ’ın ABD’ye verdiği yeni dosyada, Fethullah Gülen'in Brezilya veya Arjantin’e kaçmayı planladığı bilgisi yer aldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye yeni bir dosya iletti.

Sabah'ın haberine göre dosyanın üst yazısında, Gülen'in Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğu, Brezilya ya da Arjantin'e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtiliyor.

Yazıda "Darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanması darbe talimatını veren Gülen'i paniğe sevk etmiş ve ABD'den bir an önce kaçma arayışına itmiştir. Türkiye ile iade anlaşması bulunmayan bir ülkeye ya da kendisini mülteci olarak kabul edebilecek başka bir ülkeye kaçma hazırlığı yaptığı bilinmekteydi. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması ABD'den kaçma çabalarını hızlandırmıştır. Gülen'in ABD'den kaçmasına yardım ve yataklık etmek isteyebilecek çeşitli ülkelerde örgüt mensupları bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.