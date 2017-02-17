18.02.2017 10:16:08

Gülbey, 'Ermeni vakıflarının geliri Ermeni cemaatini karıştırdı'

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni cemaatini oluşturan vakıfların himayelerindeki taşınmazlardan elde ettiği gelirlerin nerelerde kullanıldığı ve harcandığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni cemaatini oluşturan vakıfların himayelerindeki taşınmazlardan elde ettiği gelirlerin nerelerde kullanıldığı ve harcandığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.Açıklamalarda bulunan Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni vakıflarının kuruluş tüzüklerinde belirtikleri amaçları doğrultusunda çalışmadıkları ve elde ettikleri gelirleri amaçları doğrultusunda harcamadıklarını belirtti. Gülbey, "Türkiye'de bulunan 57 Ermeni vakfının 52 tanesi İstanbul'da bulunmaktadır. Bu Ermeni vakıflarının çok pahalı taşınmaz mülkleri bulunmaktadır. Son vakıf mallarının azınlıklara devir yasasının onaylanmasından sonra çok taşınmaza sahip olan bu vakıflar, taşınmazlardan elde ettikleri yüksek gelirler Ermeni cemaati içerisindeki bazı art niyetli grupların iştahını kabartmaktadır. Bu vakıflara son dönemlerde ise PKK sempatizanları veya örgütle direk ilişkisi olan Kürt kökenli vatandaşlarımızı da üye yaptıkları duyumlarımız bizleri endişelendirmektedir. Ermeni vakıflarının taşınmazlarının çoğu Taksim Meydanı civarında bulunmaktadır. Bu nedenle Taksim civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılması planlanan AVM'lere karşı başlatılan Gezi Parkı gösterilerinde Ermeni cemaati mensuplarının da yer almasının sebebi, bu mülkiyetlerini korumak ve amaçları doğrultusunda kullanmak istemeleridir" dedi."16 Şubat 2017 günü toplanan Ermeni vakıfları başkanlarının, Ermeni cemaati patrik seçim tarihini Azerbaycan Cumhuriyetinin 28 Mayıs bağımsızlık gününe denk getirilmesi manidardır" diyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Türkiye Ermeni Cemaati Ruhani Lideri Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın Alman Parlamentosunun sözde Ermeni soykırım tasarısını kabul etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'nın almış olduğu yasa kararını desteklemediği konusunda yazmış olduğu mektuptan sonra dışlanmış ve başını Agos Gazetesinin çektiği muhalif grup seçim istemiştir. Ermeni vakıfları başkanları da seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2017 tarihini belirlemiştir. Bu tarih Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlık tarihinin yıl dönümüdür, onun için bu tarih bilinçli ve art niyetli olarak seçilmiştir. ASİMDER olarak bu vakıfların gelir ve giderlerinin devlet kurumlarınca incelenmesini istemekteyiz. Vakıf başkan ve yönetim seçimlerinde Ermeni lobisi destekli gruplar seçilmek için kavga çıkararak seçimleri sabote etmekteler. Vakıf gelirleri Avrupa'da yuvalanan Ermeni lobisinin de iştahını kabartmaktadır" şeklinde konuştu.