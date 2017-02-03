03.02.2017 19:24:05

Gülbey'den iddia: 'Ermeniler Karadeniz'de gizli plan içerisindeler'

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin Hemşin bölgesinde sürdürdükleri gizli çalışmalar neticesinde Ermenistan'ın Karadeniz'den toprak talep etme noktasına geldiğini öne sürdü.

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermeni lobisinin Hemşin bölgesinde sürdürdükleri gizli çalışmalar neticesinde Ermenistan'ın Karadeniz'den toprak talep etme noktasına geldiğini öne sürdü.Açıklamalarda bulunan Göksel Gülbey, Türkiye'de 200 bin nüfusa sahip olan Hemşinlilerin Ermeni olduklarını iddia eden Ermeni lobisi destekli bazı yazar, dernekler ve araştırmacıların Hemşin halkını kandırdığını söyledi. Ermenilerin böylelikle bölgede halkın desteğini alarak sonra da toprak talebinde bulundukları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine Karadeniz'i de ekleme planı peşinde olduklarını iddia eden Gülbey, "Ermeni lobisi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde nasıl Halkın Demokrasi Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyeleriyle belediye başkanlarını destek olarak kullanıp, bu bölgelerde sinsi niyetlerini (Batı Ermenistan), hayallerini hayata geçirmeye çalışıyorlarsa, Karadeniz'de de Hemşin bölgesinde (Rize, Artvin) yaşayan Hemşinli vatandaşlarımızı uyduruk tarih ve coğrafya yakınlığı nedeniyle kullandıkları dil benzerliği sebebiyle sözde Ermeni olduklarını anlatarak gizli çalışmalar yaparak Karadeniz Bölgesi'nden toprak talep iddialarını hayata geçirmek için sinsi palan peşindedirler" dedi.Ermenistan'ın Türkiye'den toprak taleplerinin içerisine Karadeniz'i de dahil ettiğini öne süren Gülbey, "Bu tür oyunların ve propagandaların bilimsel altyapısını ve yanlı kaynak oluşturmak amacıyla Ermenistan'da görevli kişiler ve bölgedeki bazı kimseler ortak hareket etmektedirler. Uluslararası fonlarca desteklenen, hem Ermenistan hem de Türkiye'de gerçekleştirilen ve belirli bir kesimin katıldığı çeşitli sempozyum ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde yer alan kişiler kendilerini ve mensubu oldukları Hemşin toplumunu, Ermeni lobisinin bir parçası olarak göstermektedirler. Etkinlikler sonunda hazırlanan bildiri, makale ve konuşma kayıtları derlenerek yanlı kaynak belge haline getirilmeye ve araştırma yapan kişilerin karşısına 'Hemşinliler Ermenidir' algısı oluşturmaya çalışılmaktadır. Bu çabaların neticesinde Ermenistan toprak talebine yakın bir geçmişte ilk defa Karadeniz Bölgesi'ni de dahil etmiştir" diye konuştu.ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın Artvin'de HES'ler üzerine yaptığı ziyaretlerle bölgede Hemşinlilerin temsilcileri diye kendilerini adlandıran kişi ve gruplarla görüştüğünü ve bölge halkını provoke etmeye hazırlandığının basına yansıdığını savunan Gülbey, "Ermeni lobisinin bu sinsi oyunlarına bölge halkı ve Hemşinliler gelmemeli, dikkatli olmalıdırlar. İçişleri Bakanlığımızın da bölgedeki bu gizli oyunları takip ederek gereğini yapmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.