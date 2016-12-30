30.12.2016 10:56:51

Gülbey'den Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü kutlama mesajı

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma ve Birlik Gününün bütün Türk dünyasına kutlu olması dileğinde bulundu.

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma ve Birlik Gününün bütün Türk dünyasına kutlu olması dileğinde bulundu.Dünya Azerbaycanlıların Dayanışma Gününün temelinin 1991 yılının 16 Aralık tarihinde Azerbaycan'ın Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanlığı döneminde Azerbaycan halkının Ümumilli Lideri Haydar Aliyev tarafından koyulduğunu ifade eden Gülbey, "Milletimize, istikrarımıza ve Türk dünyası kardeşliğine zarar gelmemesini ve 2017 yılının ülkelerimize ve coğrafyalarımıza hayırlı, bereketli, barışçıl olmasını, başta Karabağ olmakla zulmün olduğu tüm topraklarda sulhun daim olmasını yüce Rabbimden temenni ederim. 31 Aralık günün milli iradenin hayat bulduğu Azerbaycan tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan, Azerbaycan halkının hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verildiği gündür. Yüce Azerbaycan halkının ve Türk milletinin hemreylik gününü kutluyor, ülke bütünlüğünün korunmasını, aydınlık geleceğin, birlik ve beraberliğin daimi olmasını diliyorum. Azerbaycan devletinin sonsuza kadar yaşayacağını, Azerbaycan Türklerinin birlik içerisinde olması gerektiğini, tüm dünya ülkelerinin yeni yılını kutlayarak 2017 yılının herkese huzur mutluluk getirmesini dilerim" dedi.