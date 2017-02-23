24.02.2017 08:58:49

Gül, Erdoğan'ın davetine katılmadı

Erdoğan'ın eski AK Partili bakan ve vekillerle buluştuğu toplantıya Abdullah Gül katılmadı.

Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Partilii eski bakan ve milletvekillerine yemek verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davete karşın katılmadığı yemekte, Başbakan Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, milletvekilleri seçim bölgelerine göre alfabetik olarak sıralanmış masalara oturtulurken, Erdoğan ve Yıldırım'ın masasında, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Köksal Toptan da yer aldı.

Masada Erdoğan'ın solunda Arınç, sağında Başbakan Yıldırım oturdu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu yemeğe, Sadullah Ergin, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış'ın da bulunduğu çok sayıda eski bakan da katıldı. Yıldırım yaptığı kısa konuşmada, eski vekillerden referandum kampanyasına destek istedi ve "Hep birlikte sahada olalım" dedi.

Erdoğan ise "Eskiden beri savunduğumuz bir reform için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yürütmenin yetkileri doğrudan sorumluluk yüklenen Cumhurbaşkanında toplanıyor, çift başlılık sona eriyor. Biz sahaya indik. 7 ile gittim. Sahada bazı tespitlerimiz var. Vatandaş muhalefetin de yönlendirmesiyle ‘Neden şimdi?' diyor. Biz bunu daha önce yapmak istedik, ancak anayasa değişikliğini Meclis'ten geçirme olanağını şimdi sağlayabildik. Baştan beri bunun değişmesini zaten savunuyorduk" dedi.