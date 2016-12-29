29.12.2016 16:47:15

GÜGEMER unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına sahip çıkıyor

Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) Müdürü Öğr. Gör. Öztekin, zengin bir kültüre sahip Gaziantep ve yöresinin, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak, bu sanatı yeni nesillere tanıtarak aktarmak ve sanatkarlara sahip çıkmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi bünyesinde GÜGEMER çatısı altında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) Müdürü Öğr. Gör. Öztekin, zengin bir kültüre sahip Gaziantep ve yöresinin, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak, bu sanatı yeni nesillere tanıtarak aktarmak ve sanatkarlara sahip çıkmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi bünyesinde GÜGEMER çatısı altında çalışmaların devam ettiğini söyledi.Öğr. Gör. Öztekin, geçtiğimiz günlerde GÜGEMER'i ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün Gaziantep geleneksel el sanatlarının korunması ve yaşatılmasına büyük önem verdiğini, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla GÜGEMER'in bu bağlamda çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.2016 Mayıs ayında GAÜN çarşısı içinde yer alan yeni yerine taşınan GÜGEMER'in şu anda Bakır İşleme Atölyesi, Sedef İşleme Atölyesi, Dokuma (Kutnu, Kilim) Atölyesi, Deri işleme Atölyesi faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Öğr. Gör. Öztekin, "Merkezimizin hedefleri arasında Gaziantep El Sanatlarının yaşatılmaya ve geliştirilmeye çalışılmasının yanında personelimize, öğrencilerimize ve Gaziantep halkına Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) ile koordineli çalışmalar yaparak El Sanatları alanlarında kurslar düzenlemek, bölgede yapılan projelere eğitimci desteği vermek ve bu alanda projeler yer alıyor. Ustalarımız özgün ürünler üreterek merkezimiz faaliyetlerine devam etmektedir" şeklinde konuştu.Öğr. Gör. Öztekin, Merkezde bulunan personellerden Ahmet Duymaz'ın Bakırcılık dalında, Mustafa Öztürk'ün Sedef Kakma dalında ve kendisinin de gümüşçülük dalında, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Değerlendirme Kurulu tarafından "Geleneksel El Sanatları Sanatkarı" olarak 2013 yılında kayıt altına alındığını belirtti.Gaziantep ve yöresindeki el sanatları ile mutfak sanatını korumak ve geliştirmek konularının merkezin faaliyet alanına girdiğini belirten Öğr. Gör. Öztekin, "Merkezde ilk defa sedef kakmacılık, yemenicilik tezgahları ve kutnu dokumacılığı ile faaliyete başlanmış daha sonra bunlara aba dokumacılığı ve kilim dokumacılığı, bakır işlemeciliği, deri işlemeciliği eklendi. Halen Sedef işlemeciliği, Bakır işlemeciliği, Kutnu Kumaşı dokumacılığı, Kilim dokumacılığı ve deri işlemeciliği alanlarında atölye ve tezgâhlar faaliyette olup, Bakır nakkaşı, deri işleme ustası ve iki sedef ustası görev yapıyor" diye konuştu.