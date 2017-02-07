07.02.2017 19:22:42

Güçlükle yürüyen yaşlı kadını gasp kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda güçlükle yürüyen kadının çantasını gasp eden şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Silahtarağa Mahallesi Akıncılar Caddesi Fehmi Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, adı açıklanmayan ve yolda güçlükle ilerleyen yaşlı kadın kapkaç mağduru oldu. Yaşlı kadının kolunda taşıdığı çantayı gasp eden şüpheli, kadının elindeki çantayı alarak kaçtı. Kapkaç şüphelisine direnmeye çalışan, elindeki bastonla vurmak isteyen yaşlı kadın, başarılı olamayınca sokağın ortasına savruldu.Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkarak Y.B. (20) adlı şüpheliyi tespit etti.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 2 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi. Nitelikli yağma suçlaması ile gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.(Serdar Şahin/İHA)