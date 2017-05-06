06.05.2017 19:28:08

GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğüne İbrahim Yumaklı asaleten atandı

Şirkette Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verildi

Gübre Fabrikaları TAŞ'de (GÜBRETAŞ) Genel Müdürlük görevine İbrahim Yumaklı asaleten atandı.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Kararlarına göre, şirkette Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verildiği bildirildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yekta Sunar'ın da bu görevinden istifasının kabülüne ve GÜBRETAŞ'ta Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamasına karar verildiği belirtildi.

İbrahim Yumaklı, daha önce Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Operasyonlar Direktörü idi.