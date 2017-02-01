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Gübre, toprağa artık denetimle atılacak
01.02.2017 13:53:42

Gübre, toprağa artık denetimle atılacak

El yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı için satışı yasaklanan amonyum nitratlı gübrelerin ardından kalsiyum amonyum nitratlı gübrelerin satışı ve kullanımı da kontrollü bir şekilde gerçekleşecek. Alınan gübreler personel denetiminde toprağa atılacak.

El yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı için satışı yasaklanan amonyum nitratlı gübrelerin ardından kalsiyum amonyum nitratlı gübrelerin satışı ve kullanımı da kontrollü bir şekilde gerçekleşecek. Alınan gübreler personel denetiminde toprağa atılacak.

Amonyum nitratlı gübrelerin satışı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından terör olaylarında kullanıldığı için yasaklanmıştı. Nitratlı gübrelerin çiftçiler tarafından yoğun olarak kullanıldığı döneme girilirken, bakanlık bu tür gübrelerin kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Terörle mücadele kapsamında yapılan bu yeni düzenlemelerle birlikte yüzde 33 normdaki amonyum nitrat gübresinin tarımsal amaçlarda kullanılması tamamen yasaklandı. Yedieminde bulunan gübreler kullanılamayacak ve ikinci bir talimata kadar muhafaza edilmeye devam edecek. Potasyum ve sodyum nitrat gübrelerinin ise yedieminlerden alınarak satışına izin verildi. Düzenlemede, yüzde 21 ve yüzde 26 normlarındaki kalsiyum amonyum nitrat gübresini satışı ve kontrolünün nasıl yapılması gerektiğine dair yeni bir planlama da yapıldı.

"Kayıtlı olmayan hiçbir bayiye satış yapılmayacak"

Diyarbakır Gıda, Tarım Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Korkutan, üretici ve ithalatçı firmaların satış yaptıkları bayilerin gübre takip sistemine kayıtlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kayıtlı olmayan hiçbir bayiye gübre satışı yapılmayacaktır. Sisteme kayıt yaptıran bütün gübre bayileri, üretici ve ithalatçı firmalardan bu 21 ve 26 normundaki gübreleri satın alabileceklerdir. Üretici ve ithalatçı firma yol belgesi düzenleyerek ilgili araca bu gübrelerin teslimatını sağlayıp, bayiye bu gübrenin çıkışını sağlayacaktır" dedi.

"Kayıtlı olan çiftçiler gübreyi kontrollü bir şekilde kullanacak"

Çiftçilerin gübreyi alabilmesi için bakanlığın Çiftçi Kayıt Sistemi ve Tarım Üretim Kayıt Sistemine (TUKA) kayıtlı olması gerektiğini ifade eden Korkutan, gübrenin kontrollü bir şekilde toprağa atılacağını söyledi. Korkutan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çiftçi gübre satın almak için öncelikle bakanlığımızın ilçe müdürlüğüne başvuruda bulunup çiftçi kayıt sistemindeki ürün durumuna göre kendisine hazırlanacak e-reçete ile birlikte gübre satış bayisinden bu gübreyi alacak. İstediği tonajdaki gübreyi satın alan çiftçi, ilçe müdürlüğüne almış olduğu gübreyi sunacak. İlçe müdürlüğümüz de çiftçilerimizin almış olduğu bu gübrelerin uygulama takvimini belirleyecek ve çiftçilere ne zaman uygulayacaklarını bildirecek. Daha sonra teknik personelimiz, ziraat mühendisi, teknisyen, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin personellerinden oluşan bir grup ile birlikte tarlada uygulama yapılacak. Daha sonra bu gübreler gübre takip sistemine tekrardan işlenmek suretiyle gübre kontrollü bir şekilde tarım arazilerine atılmış olacak."

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