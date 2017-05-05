06.05.2017 12:04:36
Yanardağın lav püskürttüğü yakınındaki Alotenango şehrinden görüldü. Guatemalalı yetkililer turuncu alarm vererek yanardağın yakınındaki yerleşim yerlerini tahliye etmeye başladı.
Guatemala'da Volcano de Fuego yanardağı faaliyete geçti
Guatemala'daki Volcan de Fuego yanardağı yeniden faaliyete geçti.Guatemala'daki Volcan de Fuego yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Yanardağın lav püskürttüğü yakınındaki Alotenango şehrinden görüldü. Guatemalalı yetkililer turuncu alarm vererek yanardağın yakınındaki yerleşim yerlerini tahliye etmeye başladı.