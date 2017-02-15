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Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket
15.02.2017 09:18:02

Guardian'dan Türkiye'yi karalama kampanyası için anket

Guardian gazetesi, bugün başlattığı bir anketle 'Türkiye'de yaşamanın nasıl olduğunu' sordu. Ancak anketin sürekli Türkiye'yi kötüleyen dili ve taraflı soruları Türk kullanıcılardan tepki çekti.

Haberler.com'da yer alan habere göre; İngiliz The Guardian gazetesi, internet sitesinden 'Erdoğan ve ifade özgürlüğü: Şu anda Türkiye'de yaşamak nasıl hissettiriyor' başlıklı bir anket başlattı.

Özellikle Türkiye'deki okurlarına hitap ettiğini iddia eden gazete, Türkiye'deki politik iklimin kendilerini nasıl etkilediğini sorduğu bir anket yayınladı.

ANKET TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEYEREK BAŞLIYOR

Ancak anketin hem açıklamasındaki metin, hem de soruları, çalışmanın aslında Türkiye'de yaşayanların duygularını öğrenmeye yönelik olmadığı izlenimi doğuruyor. Zira daha anketin girişinde "Türkiye'nin bir dönem laik demokrasisiyle Müslüman ülkelere örnek oluşturduğu, ancak şimdi gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğü" iddia ediliyor ve okuyuculara Türkiye kötülendikten sonra "duyguları" soruluyor.

REFERANDUM SÜRECİ ETKİLENMEK İSTENİYOR

Referandum sürecini etkilemeyi amaçladığı gözlenen gazete, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donal Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle ilişkilerini koruduğunu ve 16 Nisan'daki 'başkanlık sistemi' referandumuyla da anayasal güçlerini artırmayı amaçladığını belirtiyor.

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ÖZELLİKLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF ALINIYOR

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Guardian, Erdoğan'ın 2014'te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ifade özgürlüğünün yavaş yavaş baskı altına alındığını öne sürerek gazetecilerin 'devletin çıkarlarına aykırı' olduğu belirtilen çalışmalarıyla ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını iddia ediyor.

İNGİLTERE DÜN YENİ BİR YASA HAZIRLADI

Gazetenin bu anketi yaynlama tarihi de ilginç bir güne denk geldi. İngiliz hükümeti, dün devlet sırlarını ifşa eden muhbirlere verilen hapis cezasında artırıma gidilmesini ve gazetecilerin Casusluk Yasası kapsamında yargılanabilmesinin önünü açmak için yasa tasarısı hazırladı. Hazırlanan tasarıya göre, hem gazeteciler hem de onların yaptığı haberleri paylaşanlar 14 yıl hapis yatabilecek.

Guardian, gelen yanıtları "Türkiye'de ifade özgürlüğüne dair" bir haberinde yayınlayacak.

Ankette sorulan sorular da dikkat çekici. Anketteki sorularda Türkiye'de ifade özgürlüğü olup olmadığı ya da insanların rahatça konuşup konuşamadığı değil, doğrudan ifade özgürlüğü olmamasını nasıl gördükleri gibi sorular soruluyor.

İşte ankette maksatlı ve yanlı sorular:

- İfade hürriyeti üzerindeki baskınlar günlük hayatınızı etkiliyor mu?

- Türkiye'de özgür konuşmanın tehlikeye girdiğini ilk ne zaman fark ettiniz?

- Söylediğiniz ya da internette paylaştığınız bir şeyi düzeltme ihtiyacı hissettiniz mi?

- Benzer bir liderlik tarzı altında yaşayan dünyadaki insanlara ne tür bir tavsiye verirsiniz?

Gazetenin sosyal medya hesaplarından duyurduğu anketine sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki geldi.


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