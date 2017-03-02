02.03.2017 13:38:18

GTO üyeleri için nefes kredisi limiti 150 bin liraya çıktı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) TOBB tarafından, tüm ülke genelindeki Oda ve Borsaların katılımı ile başlayan 'Nefes Kredisi' kampanyasında limit, 150 bin TL'ye yükseltildi.

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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) TOBB tarafından, tüm ülke genelindeki Oda ve Borsaların katılımı ile başlayan "Nefes Kredisi" kampanyasında limit, 150 bin TL'ye yükseltildi.TOBB'un Denizbank ve Ziraat Bankası ortaklığında başlattığı Nefes Kredisi kampanyası kapsamında üyelerine yönelik olarak 10 milyon TL fon oluşturan GTO, Gaziantep için 100 bin TL olan kredi üst limitinin 150 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, hedeflerinin üyelerinin finansman sorunlarına katkı sağlamak olduğunu belirterek, "KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak hedefi ile TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu arasında bir protokol imzalandı. Ülkedeki tüm Oda ve Borsaların katıldığı bu kampanyaya biz de GTO olarak 10 milyon TL katkı sunduk. Böylece KOBİ vasfına sahip üyelerimizin Ziraat Bankası ya da Denizbank'tan kullanabilecekleri toplamda 110 milyon TL'lik bir fon oluşturuldu. Kampanya kapsamında teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lerimize de Kredi Garanti Fonu'nun kefil olması imkanı sağlandı. Şimdi Gaziantep için kredi üst limiti olarak belirlenen 100 bin TL'lik tutar da 150 bin TL'ye yükseltildi" dedi.GTO üyelerinin, güçlü ve model bir ekonomi olan Gaziantep ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyleyen Hıdıroğlu, "İlimizin tüm dünyaya model olan güçlü bir ticari kültürü var. Bu kültürün gelişmesi, nesilden nesile taşınması ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak daha büyük başarı hikayelerine imza atabilmesi için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.Kredi talebi ile ilgili nihai değerlendirmenin ilgili bankalar tarafından yapılacağını belirten Hıdıroğlu, Kredi başvurusunda bulunmak isteyen GTO üyelerinin Odadan alacakları Nefes Kredisi'ne özel Faaliyet Belgesi ile Denizbank ve Ziraat Bankası'nın tüm şubelerine müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.