24.01.2017 18:35:22

GTO'da Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) inşaat sektörüne yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) inşaat sektörüne yönelik Mesleki Yeterlilik Belgesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan tebliğ ile 40 meslek dalında artık işverenlerin belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanları çalıştıramayacağını dile getiren Hıdıroğlu, 1 Ocak 2017'den itibaren cezai müeyyidelerin başladığının altını çizdi. Konunun inşaat sektörü için önemine dikkat çeken Hıdıroğlu, "İnşaat sektöründe çalışanların önemli bir kısmı söz konusu mesleki yeterlilik belgesine sahip değil ve bu da çalışma hayatında önemli sıkıntılara neden oluyor. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ile bu sıkıntılarınıza çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. GTO bünyesinde kurulan Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Hıdıroğlu, "Merkezimiz hali hazırda Mesleki Yeterlilik Kurumunun zorunlu tuttuğu 48 sektörde, Türkiye genelindeki Yetkilendirilmiş belgelendirme Kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle, ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Asıl hedefimiz ise Oda olarak yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olma yolunda akreditasyon çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak üyelerimize ve bölgeye hizmet vermek" diye konuştu. TÜRKAK Başdenetçisi ve Akreditasyon Uzmanı Doğan Yıldız ise sürecin nasıl işleyeceği ve işverenler ile çalışanların cezai müeyyidelere maruz kalmamaları için neler yapmaları gerektiğinde hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Toplantıya GTO Başkan Yardımcısı Fatih Güllüoğlu, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakaş, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.